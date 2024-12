Pamela Díaz revela su lucha contra la discriminación en el mundo de la moda

En el más reciente episodio de “Sin Editar”, Pamela Díaz tuvo como invitada a la destacada Miss Chile, Emilia Dides, quien logró un notable decimosegundo lugar en la última edición de Miss Universo, celebrada en la Ciudad de México. Durante la conversación, Pamela Díaz compartió sus experiencias en el mundo de la televisión y la moda, revelando las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera, especialmente en relación con la discriminación que sufrió por su apariencia.

Dificultades en el inicio de su carrera

Pamela Díaz recordó que, al comenzar su trayectoria en la televisión en 1996, se sentía diferente debido a su tono de piel. En sus propias palabras, expresó: “Cuando yo partí en la tele, año 96, más chica, y era muy morena. Entonces la gente como que era el rubio, las rubias, las blanquitas como lo que se llevaba, y a mí ningún diseñador me quería vestir para una gala. ¡Ni uno!” Esta experiencia de rechazo la llevó a tomar la decisión de crear su propia línea de ropa, buscando así no depender de otros para su vestimenta en eventos importantes.

Creación de su propia tienda de ropa

La decisión de Pamela Díaz de abrir su propia tienda fue un paso significativo en su carrera. Ella comentó: “Yo le dije a mi mamá ‘voy a hacer una tienda’. En el Apumanque tenía dos tiendas, pero llegué a tener como ocho, y después ya no me preocupé, así que quebramos”. A pesar de los desafíos que enfrentó, su motivación era clara: “Pero yo quería tener una tienda porque no le iba a pedir un favor a nadie, porque encontraba que era humillante y yo cabra chica, me miraban como en menos”.

Reflexiones sobre la discriminación

Pamela Díaz también reflexionó sobre las promesas que se hizo a sí misma en respuesta a las negativas que recibió de varios diseñadores. Ella afirmó: “Yo dije ‘yo voy a ser más conocida que tú y me va a ir mejor, pero nunca te voy a nombrar, maldito’. Hay varios que me dijeron que no, por lo menos como cinco o seis, y muy conocidos”. A pesar de no revelar nombres, su declaración subraya la lucha que enfrentó en un entorno que a menudo prioriza ciertos estándares de belleza.

Este episodio de “Sin Editar” no solo destaca la trayectoria de Pamela Díaz y Emilia Dides, sino que también pone de relieve las realidades de la discriminación en la industria de la moda y la televisión, así como la resiliencia de quienes buscan abrirse camino en estos campos.