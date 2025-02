Desaparece Ivone Alvarado: familia revela tensiones previas y misteriosas pistas sobre su paradero

Una semana ha pasado desde que la adolescente Ivone Alvarado, de 13 años, desapareció en Estación Central, tras salir de su hogar sin el consentimiento de sus padres. Su último avistamiento la ubica en compañía de personas mayores.

Detalles de la desaparición

La familia de Ivone reportó que la noche del 14 de febrero, la joven dejó su casa y descendió en ascensor hasta el vestíbulo, antes de salir a la calle. Según la información proporcionada por sus familiares, Ivone salió sin sus documentos y sin un teléfono celular, lo que ha dificultado su localización. En ese momento, la familia se encontraba en planes de viajar a Brasil.

Movimientos de Ivone antes de su desaparición

Los allegados a Ivone han podido determinar que la adolescente se dirigió a la estación Padre Hurtado del Metro de Santiago, y posteriormente se trasladó a la estación Cal y Canto, donde llegó aproximadamente a las 23:00 horas, justo cuando el servicio del metro finaliza.

Pistas sobre su paradero

Tras la denuncia de su desaparición, un compañero de colegio mencionó haber visto a Ivone en compañía de un hombre de entre 30 y 40 años, descrito como alto, moreno y calvo, en un parque acuático de Peñaflor. Sin embargo, esta pista no condujo a resultados concretos y las investigaciones se han diversificado hacia otras líneas de indagación.

Un hecho relevante en la investigación fue un llamado que recibió la familia de Ivone, donde una persona con la voz distorsionada les proporcionó instrucciones para intentar localizar a la joven. Sin embargo, tras seguir las indicaciones, la familia no volvió a recibir contacto de esta persona.

Declaraciones de la familia y el abogado

El abogado de la Defensoría Penal Municipal de Estación Central, Javier Torres, ha confirmado que ha solicitado nuevas diligencias para intentar dar con el paradero de Ivone. En este contexto, la familia ha expresado que su hipótesis sobre la desaparición de la menor se relaciona con una discusión que tuvo la madre con Ivone antes de su salida.

Relación de Ivone con sus amigas

En una entrevista con el matinal Buenos Días a Todos, la madre de Ivone, Yuri, comentó que en los días previos a la desaparición, la relación entre madre e hija había sido tensa. Además, Yuri expresó su preocupación por la falta de interés y colaboración de las amigas de Ivone tras su desaparición.

Yuri relató que al preguntar a una de las amigas de Ivone si la había visto, esta respondió que no, alegando que hacía tiempo que no la veía. La madre también intentó obtener información sobre otras amigas en común, pero la respuesta fue negativa.

Yuri mencionó que Ivone no tenía celular, lo que complicaba su comunicación con sus amigas. “Yo le decía que si quería hablar con las amigas las invitara a la casa, porque yo no le daba permiso para que ella fuera a otra casa. Pero no las invitaba”, explicó. La madre concluyó que durante las vacaciones, Ivone no había tenido contacto con nadie debido a la falta de un teléfono móvil, lo que le resulta extraño en el contexto de su desaparición.