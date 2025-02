Álvaro Madrid expresa su deseo de unirse a Liga de Quito, pero Everton rechaza ofertas

Liga de Quito busca fichar al chileno Álvaro Madrid, capitán de Everton, pero el club viñamarino ha rechazado la oferta formal presentada.

Interés de Liga de Quito

El club ecuatoriano Liga de Quito ha mostrado un interés significativo en adquirir los servicios del mediocampista chileno Álvaro Madrid, quien actualmente se desempeña como capitán del equipo Everton. A pesar de que se ha presentado una oferta formal por parte de Liga de Quito, la respuesta del club de Viña del Mar ha sido negativa hasta el momento.

Declaraciones de Álvaro Madrid

En una conversación con el medio Deportivismo, Álvaro Madrid expresó su deseo de unirse a Liga de Quito, el cual se coronó campeón del torneo local el año pasado. El jugador comentó: “Liga de Quito hizo una oferta formal, se la hicieron llegar a mi representante, y el interés es mutuo. Cuando me mostraron la oferta, me gustó, porque uno tiene el sueño de poder jugar en el extranjero. Me siento orgulloso que un club como Liga de Quito venga por mí”.

Relación con el entrenador

El mediocampista de 29 años también reveló que ha estado en contacto con Pablo “Vitamina” Sánchez, quien fue su entrenador en Everton entre 2017 y 2018 y actualmente dirige a Liga de Quito. Madrid mencionó: “Tuve la oportunidad de trabajar con él, me tuvo cuando yo era un poco joven. Sé cómo trabaja él, por eso está la intención también. Hemos venido conversando”.

Obstáculos en las negociaciones

Madrid explicó que las negociaciones se encuentran estancadas debido a las exigencias de Everton. Según el jugador, “Liga de Quito mandó un par de ofertas y Everton las rechazó, porque quieren que Liga pague el 100% de mi pase. Espero que se llegue a un acuerdo”. Además, el futbolista indicó que ha hablado con la dirigencia de Everton, quienes le han expresado sus requerimientos: “Hablé con la dirigencia de Everton y ellos me expresaron sus peticiones, lo que le están pidiendo a Liga de Quito. La conclusión es que paguen el 100% del pase”.

Plazo para la resolución

Por último, Álvaro Madrid confirmó que existe un plazo para resolver su situación. El jugador comentó: “Lo hablé con el entrenador de Everton, con mi representante y con mi familia. Espero que dentro de una semana se solucione esto, para estar tranquilo y no seguir con la intriga de lo que va a pasar”.