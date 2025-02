Karen Doggenweiler comparte su emoción al ser elegida animadora del Festival de Viña 2025

Karen Doggenweiler será la próxima animadora del Festival de Viña, y antes de su esperado paso por la Quinta Vergara, reveló sus primeras impresiones y recordó el momento exacto en que se enteró de la noticia.



Impresiones de Karen Doggenweiler sobre su nuevo rol

En una entrevista con la Revista Velvet, la conductora expresó su emoción al respecto: “Me siento contenta y plena. Llego más grande y fortalecida a Viña…”. En esta línea, Doggenweiler reflexionó sobre el momento de su vida en el que llegó esta oportunidad, señalando: “Tantos años, casi 35 años de carrera, siempre con programas de tanta cercanía con la gente. Llegar a la Quinta Vergara lo veo como un regalo, como un premio precioso. A lo mejor lo tenía un poquito olvidado, porque no lo hice en TVN, pero me cambio de canal y justo Mega postula al festival”.

Festival de Viña 2025

El Festival de Viña 2025 se prepara para recibir a una variedad de artistas en su primera noche, y se han implementado medidas de seguridad por parte de Carabineros para garantizar la seguridad del evento.

Enfrentando el nuevo desafío

Sobre cómo se enfrentará a este nuevo desafío, la periodista aseguró estar tranquila y consciente de sus capacidades. “Soy muy consciente de mi carrera, de mi trayectoria, de mis habilidades, de mi versatilidad, de mi profesionalismo, de lo rigurosa y matea que he sido siempre”, confesó. A pesar de su extensa trayectoria en televisión, la conducción de Viña llega para Karen a los 55 años.

Reflexiones sobre la edad y la carrera

Doggenweiler también compartió su perspectiva sobre la vida y la carrera, afirmando: “No hay que dejar de soñar, no hay que tener miedo, la vida se abre paso siempre y llegan noticias lindas a cualquier edad (…) Me siento más madura, valoro todo, es una linda edad, de mucha plenitud”.

Recuerdos del momento de la propuesta

Durante la entrevista, Karen Doggenweiler recordó el momento exacto en el que los ejecutivos de Mega le propusieron ser la animadora del Festival de Viña. Relató que fue citada al Hotel Magnolia, ubicado en el centro de Santiago, y comentó que “fue súper emocionante”.

La presentadora recordó que fue un almuerzo y que no sabía qué pedir, optando por una sopa: “Pedí una sopa, un consomé, prácticamente me atraganté con el consomé”, confesó la comunicadora. Para cerrar, Doggenweiler detalló que “ahí Javier Villanueva (director ejecutivo de Megamedia) me da esta noticia tan linda; fue precioso. Fue un sí, un grito interno, una alegría muy emocionante… Sí, lloré, obvio que me emocioné”.