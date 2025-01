Jiri Lehecka se corona en Brisbane tras un torneo marcado por sorpresivos retiros

El checo Jiri Lehecka se coronó campeón del torneo de Brisbane en la primera semana de la temporada 2025 del circuito ATP, logrando un título de manera inusual. A pesar de haber vencido a Nicolás Jarry en cuartos de final, Lehecka no completó más partidos en el evento australiano. En semifinales, se enfrentó al búlgaro Grigor Dimitrov, quien se retiró cuando el checo estaba liderando el encuentro con un marcador de 6/4 y 4/4. En la final, Reilly Opelka decidió abandonar el partido tras perder 4/1, lo que permitió a Lehecka obtener el título en solo 13 minutos de juego.

Con esta victoria, Jiri Lehecka se adjudica su segundo título en el circuito ATP y ascenderá al puesto 24 del ranking mundial a partir del lunes siguiente. La cuenta oficial de Tennis TV celebró su triunfo, deseando una pronta recuperación a Opelka y felicitando al nuevo campeón: “An unfortunate ending to a great week … Speedy recovery Reilly Congratulations to our Champion in Brisbane @jirilehecka “.