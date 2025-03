Jordi Castell revela romance secreto con exintegrante de Yingo y deja a todos en suspenso

El fotógrafo y panelista de Tal Cual, Jordi Castell, sorprendió a sus compañeros de programa al revelar un romance secreto con un exintegrante del famoso espacio juvenil Yingo.



Durante la emisión del programa el pasado martes, la presentadora Raquel Argandoña le preguntó a Castell si alguna vez había sentido atracción por alguien del canal. En respuesta, Castell comentó: “Cuando estaba soltero y en una búsqueda espiritual, había un cabro que venía que lo encontraba igual… no salía en cámara”.

Sin embargo, el panelista no se detuvo ahí y confesó que había tenido un affaire con un exmiembro del programa de Chilevisión. “Cuando recién entré a trabajar a CHV, hice una cochinada con alguien de Yingo, pero no me atrevo a decirlo”, admitió entre risas, lo que generó sorpresa entre Argandoña y José Miguel Viñuela.

A pesar de las insistencias del equipo para que revelara la identidad de la persona involucrada, Castell optó por mantener el misterio, afirmando: “No, no lo voy a decir”. Esta declaración dejó a la audiencia intrigada sobre quién podría ser el protagonista de esta historia.

El comentario de Castell provocó una variedad de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores del programa comenzaron a especular sobre la identidad del exintegrante de Yingo con quien el panelista tuvo su romance.