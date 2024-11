Jorge Aldoney se baja del Mister Mundo 2024: “No me encuentro en buenas condiciones”

El modelo chileno Jorge Aldoney ha decidido no participar en el certamen Mister Mundo 2024, que se llevará a cabo en Vietnam. Esta decisión fue anunciada en las últimas horas, generando sorpresa entre sus seguidores y la organización del evento.

Razones de la decisión de Jorge Aldoney

Aldoney, quien había sido confirmado como el representante de Chile, comunicó su decisión a través de sus historias de Instagram. En su mensaje, explicó: “Yo no sé si esto le interesará a muchas personas, pero tengo que contarles algo. Tomé la decisión a último momento. Después de pensarlo mucho, no me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%”.

El modelo había sido informado por la organización del concurso que sería despedido en el aeropuerto el domingo 3 de noviembre, a las 21:00 horas. Sin embargo, el mismo día, Aldoney anunció que no asistiría al evento.

Reflexiones sobre su estado personal

En su mensaje, Aldoney también enfatizó que “si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo, no tengo ganas”.

El modelo aclaró que su decisión no debía ser interpretada como una forma de victimización o debilidad. Afirmó: “Tomé la decisión y no quiero que se piense que es como victimización o que estoy como arrugando. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí. No voy a ir, no me voy a presentar al concurso”.

Problemas de salud mental

Aldoney también había compartido anteriormente que estaba atravesando un momento difícil en su vida personal, relacionado con problemas de salud mental. En sus declaraciones, expresó: “No soy una persona fría, las cosas me duelen también. Me duele la apatía, que crean cosas de mí que no son, que piensen, que no siento, que no quiero, que no amo. Lloro igual que todos y últimamente lo hago súper seguido. No merezco que nadie piense que soy una mala persona”.

La decisión de Aldoney ha generado un debate sobre la importancia de la salud mental y el bienestar personal, especialmente en el contexto de eventos de gran visibilidad como el Mister Mundo. Su anuncio ha sido recibido con comprensión por parte de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en redes sociales.