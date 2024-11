Grave accidente en La Florida: un camión provoca choque múltiple con una persona en riesgo vital

Durante la mañana del lunes 4 de noviembre, se produjo un grave accidente múltiple en la Autopista Vespucio Sur, específicamente en la comuna de La Florida. Este siniestro involucró a un total de 12 vehículos y se presume que fue causado por una maniobra incorrecta realizada por el conductor de un camión. La situación es crítica, ya que se reportan siete personas heridas, de las cuales una se encuentra en riesgo vital, según la información proporcionada por la periodista de Meganoticias, Darynka Marcic.

Detalles del accidente

La caletera sur de la autopista ha sido cerrada para facilitar las labores del equipo SIAT de Carabineros, que se encuentra trabajando en el lugar. Al mismo tiempo, se están retirando los vehículos afectados del área del accidente.

Causas del siniestro

Los antecedentes preliminares sugieren que el camión no logró realizar un giro adecuado al ingresar a la autopista, lo que provocó un choque en cadena. “El camión no logra frenar, toca la bocina para alertar que no puede frenar y es ahí cuando se genera este accidente”, indicó la comunicadora de Mega. Las investigaciones se están enfocando en una posible falla en los frenos del camión involucrado.

Opiniones de testigos

Un testigo del accidente mencionó que el lugar donde ocurrió el choque es conocido por ser un punto ciego, donde frecuentemente se registran accidentes. “Aquí siempre hay accidentes. Cuando los autos vienen, no tienen visibilidad del semáforo; entonces, estos camiones que vienen tan rápido no frenan y se encuentran con la salida”, comentó el testigo.

Otra vecina de la zona también expresó su preocupación, afirmando que la Autopista Vespucio Sur tiene dos salidas muy cercanas que no parecen justificadas. “Vienen con velocidad y cuando el semáforo está en rojo, pasan mucho tiempo detenidos. Los que vienen por la caletera no se fijan que vienen los que van saliendo”, agregó.

Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial en áreas donde la visibilidad es limitada y donde las maniobras de los vehículos pesados pueden tener consecuencias graves.