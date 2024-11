José Antonio Neme estalla contra defensora de Valdivia: ‘Señora, déntrese, por favor’

Una inesperada “barra” de personas llegó al Centro de Justicia para apoyar a Jorge Valdivia en esta nueva formalización y José Antonio Neme perdió la paciencia con una mujer que defendió al Mago. La persona, de nombre Tamara, dijo haber venido desde Coquimbo a apoyar a Jorge Valdivia en esta nueva denuncia de violación en su contra. “Yo le creo al Mago, porque la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede”, dijo la mujer, lo que sacó de quicio a José Antonio Neme desde el estudio del matinal Mucho Gusto. En una nueva audiencia, el exfutbolista será reformalizado por una segunda denuncia de violación en su contra. La reacción inmediata de José Antonio Neme fue “nooo, señora déntrese, por favor”, mientras la mujer seguía dando sus argumentos.

La mujer continuó expresando su apoyo a Jorge Valdivia, afirmando: “Yo le creo a Jorge Valdivia, porque a mí dos pisco sour no me hacen perder la cabeza. Las mujeres de ahora toman más que las de antes”, lo que generó una reacción notable en el animador de Mucho Gusto. Con más calma, José Antonio Neme se explayó sobre las frases de esta improvisada defensora de Jorge Valdivia. “Uno podría desestimarla, pero cómo opina con estas barbaridades que dijo. Nadie le quitó el micrófono o la corrió para el lado, esperamos que terminara de decir las brutalidades”, partió diciendo José Antonio Neme.

El periodista continuó reflexionando sobre la situación, indicando: “Lo que impacta es que haya estas matrices de pensamiento. No creo que sea una mujer demente, ella realmente tiene esas convicciones, que ahora las niñas toman o que las de antes eran mejores que las de ahora. Hay gente que piensa así y no es gente loca”. Además, José Antonio Neme subrayó la importancia de la educación en este contexto: “Hay que tener en cuenta la necesidad de educación. Cuando uno piensa que hay igualdad de género, no hay que olvidar que hay personas que tienen ese pensamiento muy internalizado”.