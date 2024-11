La que salvó a Arturo Vidal ahora exige reconocimiento: ‘Soy yo quien se caló los insultos’

El futbolista chileno Arturo Vidal ha estado en el centro de la controversia tras un incidente ocurrido en un local nocturno de Vitacura, donde se le vinculó a un supuesto hecho de connotación sexual. Este evento tuvo lugar mientras celebraba el triunfo de su equipo, Colo Colo, y los cumpleaños de dos miembros del plantel. Como resultado de la situación, Vidal se vio obligado a prestar declaraciones ante Carabineros esa misma madrugada.

Defensa de Sile Sajor

En medio de la polémica, Sile Sajor, quien estuvo presente en el local nocturno, salió en defensa de Vidal. Sajor cuidó a la presunta víctima y negó cualquier comportamiento inapropiado por parte del futbolista. En sus declaraciones, ella afirmó: “No jueguen con este tipo de cosas, no inventen este tipo de cosas porque el día que realmente pase… Pero nunca hubo una agresión sexual. Es que me impresiona que Arturo ni siquiera se acercó. Al baño nunca fue”. Estas palabras fueron un intento de aclarar la situación y proteger la imagen de Vidal en medio del escándalo.

Reclamo de Sajor

Sin embargo, en un giro reciente de los acontecimientos, Sile Sajor expresó su descontento hacia Vidal por no haberle agradecido su defensa. Una influencer compartió en su cuenta de Instagram que estuvo acompañando a la presunta víctima durante toda la noche. En su declaración, Sajor mencionó: “Yo no soy amiga de Arturo, de la familia, de la hermana, yo soy amiga de otros del Colo Colo… después de eso Arturo no me ha llamado para darme las gracias, la que se ha calado los insultos, soy yo”.

Además, Sajor enfatizó su papel en la situación, afirmando: “La que les salvé el culo soy yo… ni siquiera se han preocupado. ¡Cómo no vas a tomar cinco minutos de tu vida a la persona que te salvó el culo! Si yo no hubiese hablado esa gente hubiera estado presa ahora”. Su declaración refleja la frustración por la falta de reconocimiento por parte de Vidal y su círculo cercano, a pesar de su intervención en un momento crítico.