Desaparece tripulante del pesquero ‘Cobra’ tras naufragio de la lancha ‘Bruma’, familia expresa preocupación

Este sábado se reportó la desaparición de Juan Sanhueza, un tripulante del pesquero industrial ‘Cobra’, que está bajo investigación por su posible implicación en el naufragio de la lancha ‘Bruma’, ocurrido el pasado domingo 30 de marzo. La situación ha generado gran preocupación en su familia, especialmente en su hijo, Pablo Sanhueza, quien compartió detalles sobre el estado emocional de su padre y la incertidumbre que rodea su desaparición.



Detalles de la desaparición

Pablo Sanhueza, en una conversación con el corresponsal de Meganoticias en la región del Biobío, Mauricio Hidalgo, expresó que su padre “estaba preocupado y muy asustado” debido a las implicaciones legales que podrían derivarse del naufragio de la lancha ‘Bruma’.

El hijo del tripulante desaparecido relató que el día anterior a su desaparición, alrededor de las 9 de la mañana, se enteraron de que Juan no se había presentado a ciertas reuniones programadas. “No tenemos información de él, no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó con él”, comentó Pablo, reflejando la angustia que siente su familia ante la situación.

Preocupaciones sobre el naufragio

Respecto a la posible colisión entre el ‘Cobra’ y la lancha ‘Bruma’, Pablo Sanhueza indicó que su padre estaba especialmente inquieto por las repercusiones legales que esto podría acarrear. “Él estaba preocupado por las acciones que podían venir detrás”, afirmó.

Pablo también mencionó que durante su turno, Juan y sus colegas no habían escuchado nada sobre el incidente, pero que su padre estaba asustado por la falta de información sobre los procesos judiciales relacionados.

Estado emocional y capacitación

El hijo de Juan Sanhueza descartó que su padre hubiera recibido amenazas directas, pero notó que “la empresa hasta cierto punto se ha desligado o no ha querido divulgar tanto este tema”. Pablo Sanhueza ha sentido la necesidad de hablar sobre la situación, ya que han pasado más de 24 horas sin noticias de su padre.

Sobre las razones que podrían haber llevado a la desaparición de Juan, Pablo expresó su preocupación, sugiriendo que su padre podría haber visto o escuchado algo que lo asustó. “No sé si quizá está la empresa detrás de esto, no sé si alguien le habrá hecho algo a él… No sé qué es lo que pasó sinceramente”, comentó.

Pablo también mencionó que la empresa Blumar había realizado una capacitación con un psicólogo el día anterior, pero que su padre no asistió a esta ni a prestar su declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Demandas de la familia

Con la voz quebrada, Pablo Sanhueza expresó su deseo de que su padre aparezca y que esté bien. “Lo único que quiero es darle la tranquilidad a mi familia, a mi mamá, que todo termine y ver quién está detrás de esto, o si no hay nadie, pero llegar algo”, concluyó.