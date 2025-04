Alcalde de Santiago anuncia cierre de Parque Almagro tras fiesta universitaria con violencia y desorden

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha decidido cerrar el Parque Almagro tras una fiesta universitaria que tuvo lugar el pasado viernes, donde se registraron incidentes de violencia contra guardias municipales, así como el consumo de alcohol y drogas por parte de los asistentes. Este evento, que no contaba con autorización, congregó a aproximadamente 800 jóvenes, lo que llevó al alcalde a tomar medidas drásticas para abordar los problemas de seguridad y orden en la zona.

Incidentes durante la fiesta universitaria

Durante la celebración, se produjeron agresiones hacia los guardias municipales, lo que generó una situación de descontrol. Además, se reportó un alto consumo de sustancias prohibidas y alcohol, así como otras conductas incívicas que preocupan a las autoridades locales. En este contexto, Mario Desbordes expresó su descontento, afirmando: “Me dan vergüenza los estudiantes que anoche hicieron esta actividad, no puede ser que repleten un lugar… ok, que hagan una actividad en un parque, que se diviertan, que lo pasen bien un rato… pero no puede ser que lo hagan con drogas, con alcohol, pero lo más importante de eso, que no sean capaces de limpiar el lugar que ensuciaron”.

Medidas anunciadas por el alcalde

Como respuesta a los incidentes, el alcalde anunció el cierre del parque y una inversión significativa para mejorar la seguridad en el área. Desbordes indicó que se está preparando una licitación para el cierre completo del Parque Almagro, lo que representa una inversión de varios miles de millones de pesos. En sus declaraciones, el edil comentó: “La buena noticia es que estamos próximos a empezar la licitación para el cierre completo del Parque Almagro, que es una inversión de varios miles de millones de pesos”.

Un llamado a la responsabilidad

Además de las medidas de cierre y seguridad, Mario Desbordes hizo un llamado a los estudiantes para que reflexionen sobre su comportamiento. En sus palabras, instó a los jóvenes a considerar su futuro, afirmando: “Son jóvenes que mañana van a ser los profesionales de este país y dejaron un quiero, me dan vergüenza. Los estudiantes que anoche hicieron esta actividad me dan vergüenza”.

Asimismo, el alcalde solicitó a las familias que tomen conciencia de la situación y que dialoguen con sus hijos sobre la importancia de comportamientos responsables. “No puede ser ese nivel de incivilidad, así que vamos a tomar las medidas”, concluyó el alcalde, reafirmando su compromiso con la seguridad y el orden en la ciudad.