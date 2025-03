Preocupación en la Selección Argentina: Messi y Dibu Martínez ausentes por fatiga y precaución

La Selección Argentina se prepara para su regreso a la actividad en las Eliminatorias Sudamericanas, pero el estado físico de algunas de sus estrellas genera preocupación. Tanto Lionel Messi como Dibu Martínez no han estado participando en los partidos de sus respectivos clubes, el Inter de Miami y el Aston Villa. Sin embargo, la ausencia del arquero se debe a precauciones, mientras que la situación de Messi inquieta más al cuerpo técnico de la Albiceleste.

El jugador estrella, Lionel Messi, ha faltado a los últimos tres encuentros de su equipo, lo que ha llevado a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico a estar en alerta. El entrenador de la Selección Argentina, Javier Mascherano, ha indicado que Messi no presenta una lesión, sino que sufre de fatiga muscular. Mascherano comentó: “Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones”.

A pesar de que Messi tiene 11 días para recuperarse completamente de su fatiga muscular, su regreso a Argentina está programado para la próxima semana, donde se unirá a los entrenamientos bajo la dirección de Scaloni. La Selección Argentina se enfrentará a Uruguay el viernes 21 y a Brasil el martes 25, en el Estadio Monumental de Núñez.

En otro ámbito, el recambio generacional en la Selección Argentina ha llevado a Lionel Scaloni a probar a varios jugadores jóvenes. Uno de ellos es Valentín Castellanos, delantero de la Lazio, quien ha expresado su deseo de representar a Argentina. En una reciente entrevista, Castellanos afirmó: “Nunca consideré jugar para la Selección de Chile porque no me siento y no tengo nada con Chile. Quiero jugar con Argentina”. A pesar de no haber sido convocado en todas las ocasiones, el jugador se siente comprometido con su país.

Castellanos, conocido como Taty, ha tenido una breve experiencia en el fútbol chileno, donde jugó un partido con Universidad de Chile en 2017. Sin embargo, ha dejado claro que su identidad y su deseo son representar a la Selección Argentina.