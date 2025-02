Retiro masivo de 2 millones de productos horneados por riesgo de Listeria, advierten reguladores federales

Alrededor de 2 millones de productos horneados han sido retirados del mercado debido a preocupaciones sobre una posible contaminación con Listeria monocytogenes, según informaron los reguladores federales de seguridad. Este retiro se implementó el 7 de enero y fue actualizado el 5 de febrero a una Clase II, según lo reportado por The New York Times. El fabricante, FGF Brands, que distribuye en Estados Unidos y Canadá, emitió un comunicado indicando que la retirada fue “una medida de precaución basada en hallazgos no relacionados con el producto” en sus instalaciones de donas en Estados Unidos. Además, la compañía agregó que “ninguna dona o superficie de contacto con alimentos dio positivo para Listeria“.

FGF Brands también destacó que ha completado los principios de seguridad alimentaria y que esto implica que “nada está actualmente, ni ha estado recientemente, en el mercado”. Los productos afectados incluyen una variedad de artículos como mezcla de chocolate, frambuesa bávaras, buñuelos franceses, eclairs y panecillos de café. Algunos de estos productos fueron vendidos a Dunkin’ y fueron producidos antes del 13 de diciembre de 2024. Hasta el momento, no se ha identificado ninguna fuente sospechosa de contaminación.

La bacteria Listeria monocytogenes es la causante de la listeriosis, que es la tercera causa principal de muertes por enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. Los síntomas de esta infección pueden incluir fiebre, dolores musculares y fatiga, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Una infección por Listeria puede provocar rigidez en el cuello, dolor de cabeza, confusión y convulsiones.

Los grupos más vulnerables a las infecciones por Listeria son los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La Listeria es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, ya que puede causar pérdida del embarazo, parto prematuro y puede ser potencialmente mortal para los recién nacidos.