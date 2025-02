Fernando Pellegrino: de arquero a músico, reflexiona sobre la vida tras el fútbol y su nuevo single “¿Joven Viejo?”

Fernando Pellegrino, exfutbolista argentino, ha transitado un camino notable desde su carrera como arquero hasta su actual dedicación a la música. A los 38 años, Pellegrino ha decidido reinventarse en un ámbito completamente diferente, el de la música, donde ha encontrado una nueva pasión que complementa su vida tras el fútbol.

Trayectoria futbolística de Fernando Pellegrino

Pellegrino, conocido popularmente como Flaco, comenzó su carrera en el Club Atlético River Plate, donde tuvo la oportunidad de debutar en la Primera División, aunque su tiempo en el club estuvo marcado por la competencia con arqueros como Germán Lux, Juan Carlos Olave y Pablo Carrizo. A pesar de su talento, no logró consolidarse en el equipo y posteriormente pasó por varios clubes, incluyendo Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima La Plata, donde tampoco pudo sumar minutos significativos.

Su carrera tomó un giro positivo cuando se unió a Atlanta, donde encontró continuidad y logró destacar. Posteriormente, Pellegrino fue parte del equipo de Defensa y Justicia, donde contribuyó al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol argentino. Su trayectoria continuó en clubes como Banfield, Arsenal, Sarmiento de Junín y Huracán, siendo este último un punto de inflexión en su carrera. Pellegrino comentó: “Fue el club donde me sentí muy bien, justo cuando firmé el contrato. Además, con la pandemia, costó mucho conseguir el nivel que tenía en Huracán”.

En 2021, Pellegrino decidió dejar Argentina y se trasladó a España para unirse al Tudelano, donde encontró una conexión especial con la ciudad de Tudela y sus aficionados. Tras una carrera que abarcó 14 clubes, se retiró del fútbol profesional y comenzó a dividir su tiempo entre la música y la formación de arqueros juveniles en varios equipos de la zona.

Transición a la música

Desde su retiro, Pellegrino ha estado trabajando en su carrera musical. Hace un mes, lanzó su primer sencillo titulado “¿Joven Viejo?”, una canción que reflexiona sobre los desafíos que enfrentan los deportistas al llegar a los 35 años y cómo, a pesar de terminar su carrera, aún queda mucha vida por vivir. Este lanzamiento es solo el comienzo de su aventura musical, que culminará en abril con la presentación de su disco solista titulado “Réquiem Gloria Olvido”, seguido de una gira por ciudades como Zaragoza, Pamplona y Logroño.

Pellegrino ha compartido que su vida ha cambiado significativamente desde que dejó el fútbol. En una entrevista, explicó: “Me retiré hace un año y medio. Estaba jugando en la primera federación, hoy sería B Metropolitana. Estaba un poco cansado del fútbol, así que vine aquí, jugué un año, colgué los botines y quedé viviendo aquí”. En su nueva vida, se dedica a escribir letras para su banda solista de rock, The Choclos, y a formar arqueros juveniles.

Reflexiones sobre su carrera y la música

Pellegrino ha reflexionado sobre su tiempo en el fútbol y su transición a la música. A pesar de haber disfrutado de su carrera, no siente nostalgia por el vestuario o los entrenamientos. “No, la verdad no extraño nada. En la última etapa, la pasé bien dentro del vestuario. Cuando era chico, veía a jugadores grandes en los planteles, malhumorados y enojados. Pensaba ‘¿qué les pasa?’, y me di cuenta de que uno de esos, nada caía enojado, discutía todo, y dije ‘hasta acá llegué’”, comentó Pellegrino.

En cuanto a su nueva carrera musical, Pellegrino ha estado componiendo y trabajando en su música durante años, aunque no fue hasta ahora que ha podido dedicarse completamente a ello. “Con el tiempo, fui componiendo y haciendo otras cosas, y recién ahora puedo llevar a cabo esto, a full con la música, esperando el momento para dedicarme completamente, esa es mi idea y ambición”, afirmó.

Pellegrino también ha mencionado que ha recibido ofertas para seguir atajando en España, pero su enfoque actual está en la música. “Han ofrecido en España seguir atajando, tengo muchas ganas de ponerme los guantes de nuevo”, dijo. Sin embargo, su pasión por la música ha tomado la delantera en su vida.

Conexiones en el mundo de la música

En su nueva faceta, Pellegrino ha comenzado a establecer conexiones con otros músicos y futbolistas. Ha intercambiado mensajes con Daniel Osvaldo y conoce a Sebastián Dubarbier, aunque no han tenido contacto directo. Pellegrino también ha mencionado que ha estado en contacto con Antonio, un músico que ha tenido éxito en el ámbito del rock/pop.

En cuanto a su proceso creativo, Pellegrino ha compartido que ha compuesto canciones que reflejan su experiencia como futbolista. “Saqué un tema en febrero. Sale entero. Viste que lanza singles, casi terminado. El mío es una especie de obra conceptual. Las canciones vuelcan la experiencia que viví, en ficción y en lo exitoso, y lo contrario, llega el éxito y termina olvidado”, explicó.

El primer sencillo, “¿Joven Viejo?”, aborda la universalidad del envejecimiento y cómo, independientemente de la fama o el éxito, todos enfrentamos el paso del tiempo. “Nadie podrá escapar, acabar. No importa si sos crack, amateur o estrella mundial. Si querés mantenerte en el tren, el sistema dice ‘ya fue’”, concluyó Pellegrino, reflejando su visión sobre la vida después del deporte.

Fernando Pellegrino continúa su camino en la música, explorando nuevas oportunidades y compartiendo su arte con el mundo, mientras mantiene su conexión con el fútbol a través de la formación de jóvenes arqueros.