Aumento alarmante de llamadas no deseadas en Chile: expertos ofrecen soluciones efectivas para combatir el spam telefónico

El aumento de las llamadas comerciales y el spam telefónico ha impactado a millones de personas en los últimos años, a pesar de las regulaciones existentes que buscan limitar este tipo de contacto.

Aumento de llamadas no deseadas

Según el Informe Global de Comportamiento Telefónico, durante el año 2024, Chile se posicionó como el segundo país a nivel mundial con más llamadas de spam, registrando una media de 104 millones de llamadas no deseadas por día. Esta cifra resalta la magnitud del problema, que afecta a una gran parte de la población chilena.

Consecuencias del spam telefónico

El incremento de estas llamadas no solo genera incomodidad, sino que también puede llevar a situaciones de riesgo, ya que muchas de estas comunicaciones están relacionadas con intentos de estafa. A pesar de las leyes que regulan el telemarketing, muchas empresas continúan realizando este tipo de contacto, lo que ha llevado a un aumento en la frustración de los usuarios.

Recomendaciones para bloquear llamadas no deseadas

Expertos en el tema han compartido un consejo práctico para combatir este problema. Se ha indicado que simplemente colgar no es suficiente para evitar que los números no deseados vuelvan a llamar. En cambio, la mejor estrategia es bloquear los números no deseados utilizando las herramientas disponibles en dispositivos Android e iPhone.

Por qué bloquear es más efectivo

Bloquear números es considerado más efectivo que simplemente colgar, ya que algunos sistemas de telemarketing registran los números que han sido contestados como activos, lo que puede resultar en un aumento en la cantidad de intentos de contacto. Para evitar esta situación, los usuarios pueden utilizar las funciones de bloqueo que ofrecen sus teléfonos.

Opciones para reducir llamadas comerciales

Con las herramientas adecuadas, es posible disminuir la cantidad de llamadas comerciales no deseadas y protegerse de potenciales estafas telefónicas. Estas opciones permiten a los usuarios manejar mejor sus comunicaciones y evitar la frustración de recibir constantes llamadas no deseadas.