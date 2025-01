Maite Orsini regresa al Congreso tras dos meses de ausencia y enfrenta cuestionamientos sobre su actuar

La diputada Maite Orsini ha regresado a sus funciones legislativas tras más de dos meses de ausencia y cinco licencias médicas. Su retorno se produce en un contexto marcado por la denuncia de violación en contra de su expareja, Jorge Valdivia, aunque Orsini no ha proporcionado detalles sobre su estado de salud ni sobre los cuestionamientos que enfrenta.



Retorno al Congreso

La legisladora se presentó en el Congreso el lunes, donde ofreció un breve punto de prensa antes de participar en la Comisión de Seguridad, de la cual forma parte. Al ser consultada sobre su ausencia, Orsini comentó: “Hoy día retomó mi actividad parlamentaria tras un periodo de licencia médica, dada una situación delicada de salud que tuve que atender. Y aunque ese proceso de cuidado y tratamiento todavía no termina, hoy día me siento en condiciones de retomar mi actividad parlamentaria, que es mi trabajo, que me apasiona y con el que tengo un compromiso que reafirmo”.

Proceso de recuperación

Orsini también destacó que se tomó el tiempo necesario para su recuperación, afirmando: “Me tomé el tiempo que mi equipo médico determinó para mi recuperación y hoy día me siento con todas las condiciones de retomar mi trabajo”.

Expectativas ante el Tribunal Supremo

En cuanto a su situación dentro del Frente Amplio, Orsini descartó la posibilidad de renunciar, afirmando: “Si bien estos últimos meses han sido difíciles, las explicaciones pertinentes las tengo que dar este miércoles ante el Tribunal Supremo de mi partido, y espero que mi actuar sea juzgado con justicia y con objetividad”.

La diputada también mencionó que su abogado, Gabriel Osorio, ha estado trabajando en su defensa y que confía plenamente en él. Al ser preguntada sobre su contacto con la primera denunciante de Valdivia, Orsini indicó: “Tengo que referirme a eso este miércoles y no quisiera contaminar el proceso interno del partido con declaraciones por la prensa”.

Declaraciones sobre su futuro

Orsini enfatizó que el proceso ante el Tribunal Supremo de su partido determinará su futuro en la colectividad, y al ser interrogada sobre si renunciaría al Frente Amplio, respondió: “No, jamás”.