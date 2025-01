Trump asume la presidencia en medio de promesas de cambios radicales y una era dorada para EE.UU.

El 5 de noviembre, tras una campaña polémica y en medio de una gran incertidumbre, Donald Trump asumió este lunes su segundo mandato como el presidente número 47 de Estados Unidos. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Salón de la Emancipación del Capitolio de Estados Unidos en Washington, donde Trump, acompañado de su esposa Melania, juró en su cargo. Con esta asunción, Trump se convierte en el segundo presidente en la historia del país en liderar la Casa Blanca en dos períodos no consecutivos. Esto significa que no podrá postularse para la reelección al final de su mandato, que se extenderá hasta 2029. En un acto solemne, Trump colocó su mano derecha sobre la Biblia y, en presencia del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a las 12:01 hora local, prometió “preservar, proteger y defender” la Constitución de Estados Unidos. En su estilo característico, Trump comenzó su discurso inaugural afirmando que “la era dorada de Estados Unidos ha comenzado”. En sus palabras, “A partir de hoy, nuestro país florecerá y será respetado nuevamente en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen más de nosotros”. Antes de que Trump hablara, su designado, James David Vance, un abogado de 40 años, juró como vicepresidente de su administración. Durante su discurso de asunción, Trump delineó varias acciones que planea implementar en los primeros días de su mandato. Anunció que declararía una emergencia nacional en la frontera para abordar el aumento de inmigrantes indocumentados, un tema que fue central en las preocupaciones de los votantes durante las elecciones. Trump se comprometió a poner fin a la política que permite a los inmigrantes ser liberados mientras esperan una audiencia de asilo, enviar tropas a la frontera sur y designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. “Como Comandante en Jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer”, afirmó. “Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”. Además, Trump se comprometió a abordar la inflación mediante la declaración de una emergencia energética nacional, con el objetivo de reducir los costos para los ciudadanos estadounidenses. Estos planes están diseñados para liberar la producción nacional, lo que implicaría cambios en las políticas que permitirían nuevos desarrollos de petróleo y gas en tierras federales, así como revertir las regulaciones climáticas establecidas durante la administración de Biden. “Con mis acciones de hoy, pondremos fin al New Deal ecológico y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos”, declaró Trump. Afirmó que Estados Unidos posee “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del mundo, y vamos a utilizarla”. “Volveremos a ser una nación rica y es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará a lograrlo”, añadió. La declaración de una emergencia energética nacional desbloqueará una serie de autoridades que permitirán a Estados Unidos producir recursos naturales básicos y reconstruir rápidamente, según un funcionario de la Casa Blanca que habló con Bloomberg. Durante la campaña, Trump había amenazado con imponer altos aranceles a aliados y adversarios, presentándolos como una fuente de ingresos y una forma de incentivar a las empresas a traer empleos manufactureros de vuelta a Estados Unidos. Este lunes, reiteró esa promesa, afirmando que “impondría impuestos y aranceles a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”. Como parte de este esfuerzo, Trump anunció que restauraría el nombre del Monte McKinley, que fue renombrado Denali durante la administración de Obama en un gesto hacia los pueblos nativos que habitan cerca del pico montañoso más alto del continente, como un tributo al presidente William McKinley, quien fue un defensor de los aranceles. Aunque Trump no revelará los aranceles específicos que se aplicarán a China en su primer día en el cargo, se espera que pida a las agencias federales que estudien políticas sobre impuestos. Trump también ha prometido actuar rápidamente en relación con uno de sus desafíos inmediatos: el futuro de TikTok, propiedad de ByteDance. El presidente ha indicado que ampliará el plazo para la venta de TikTok. Además, anunció que firmará una orden ejecutiva para poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal en su primer día de mandato.