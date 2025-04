Alcalde Desbordes cierra Parque Almagro tras fiesta universitaria marcada por “incivilidades” y pide responsabilidad a estudiantes

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció el cierre del Parque Almagro tras una fiesta universitaria que tuvo lugar el viernes, en la que, según el jefe comunal, se habrían producido “incivilidades”.

Incidentes en la fiesta universitaria

Desbordes expresó su descontento al afirmar: “Me dan vergüenza los estudiantes que anoche hicieron esta actividad, no puede ser que repleten un lugar… ok, que hagan una actividad en un parque, que se diviertan, que lo pasen bien un rato… pero no puede ser que lo hagan con drogas, con alcohol, pero lo más importante de eso, que no sean capaces de limpiar el lugar que ensuciaron”.

Planes para el futuro del parque

El alcalde también mencionó que se está preparando la licitación para el cierre completo del Parque Almagro, lo que representa una inversión de varios miles de millones de pesos. “La buena noticia es que estamos próximos a empezar la licitación para el cierre completo del Parque Almagro”, indicó Desbordes.

Responsabilidad de los estudiantes y familias

Desbordes subrayó que el cierre del parque no es suficiente y que es necesario que los estudiantes asuman una mayor responsabilidad. “No se trata de cerrar, de poner cámaras, de iluminar, tenemos también que pedirles a los estudiantes que sean responsables, son jóvenes que mañana van a ser los profesionales de este país y dejaron un chiquero”, reprochó.

El alcalde hizo un llamado a las familias para que tomen conciencia y conversen con sus hijos sobre el comportamiento adecuado. “No puede ser ese nivel de incivilidad, así que vamos a tomar las medidas”, reiteró.

Colaboración con universidades

Desbordes también rechazó los incidentes ocurridos y solicitó mayor colaboración de las universidades ubicadas en el centro de Santiago. “Nos vamos a reunir con los rectores de las universidades de toda la zona para que hagan un mayor esfuerzo y podamos empezar a tomar el control de la calle donde están estos grandes núcleos de universidades: barrio República, el sector de Cienfuegos, Almirante Barroso”, concluyó.