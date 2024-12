Javier Pinola revela la emotiva despedida tras la polémica salida del cuerpo técnico en River

La reciente salida del cuerpo técnico de Martín Demichelis de River Plate ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol argentino. La llegada de Javier Pinola como ayudante de Demichelis y su posterior salida del club ha sido un tema de conversación entre los aficionados y la prensa deportiva.

La salida de Demichelis y el regreso de Gallardo

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, Martín Demichelis fue presentado como el nuevo director técnico de River Plate. Sin embargo, la expectativa generada fue alta y tanto la dirigencia como los hinchas no le brindaron el tiempo necesario para adaptarse al club. La situación culminó con el regreso de Gallardo y la salida tumultuosa de Demichelis y su equipo.

Detalles de la despedida de Pinola

Meses después de esta serie de eventos, Javier Pinola compartió detalles sobre el difícil momento que vivió al despedirse del club de Núñez. La salida del cuerpo técnico de Demichelis fue considerada por muchos como polémica, y se especula que se buscaba allanar el camino para el regreso de Gallardo, independientemente de los resultados obtenidos por el equipo de Demichelis.

Pinola describió su experiencia como “muy sorpresiva” y confesó que no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia de su salida. “Sinceramente, no te voy a mentir: no paré de llorar cuando se comunicó la decisión, porque me estaba yendo del lugar que soñé toda mi vida, en el que logré muchas cosas importantes, pero la carrera es así. Uno lo tiene que aceptar”, explicó Pinola.

El exjugador de River continuó relatando que el día de su despedida fue muy triste para él y su equipo. “Fuimos a concentrar y estábamos mal. Pero tratamos de tener la mejor energía porque los jugadores al menos se lo merecían”, añadió.

El futuro de River Plate

En el contexto actual, River Plate se encuentra en una etapa de transición. Con la reciente victoria ante Rosario Central, el equipo se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2025. Ahora, el club espera la definición del torneo para determinar si comenzará desde la fase 2 o desde la fase de grupos.

El último partido de River en la temporada 2024 se disputará contra Racing Club, en un encuentro que se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre en el Cilindro de Avellaneda a las 21:15 horas. La Banda llega a este partido tras una contundente victoria por 4-0 ante Central, mientras que Racing, campeón de la Sudamericana, sufrió una derrota de 3-1 ante Central Córdoba.