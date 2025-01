Impactante pelea en el Metro de Santiago se vuelve viral en TikTok con reacciones inesperadas

Una pelea entre dos mujeres en el Metro de Santiago se ha vuelto viral en TikTok, generando diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Detalles del incidente

La confrontación tuvo lugar en un vagón del Metro de Santiago, específicamente en la estación Bellas Artes, donde el espacio estaba completamente lleno de pasajeros. La grabación del altercado fue realizada por el usuario de TikTok @mr.erickvalencia, quien capturó el momento en que las dos mujeres comenzaron a intercambiar palabras y, posteriormente, golpes.

El intercambio verbal

Antes de que la situación escalara a la violencia física, se produjo un intercambio verbal que llamó la atención de los presentes. Una de las mujeres le dijo a la otra: “A mí no me levantes la mano”, a lo que la otra respondió con un tono más agresivo: “¡A mí no me levantís la mano, guatona conch…!”. Esta frase fue el detonante que llevó a la pelea a un nivel más intenso, provocando la reacción de los demás pasajeros en el vagón.

Reacciones en redes sociales

El video de la pelea ha acumulado miles de reproducciones en TikTok, donde los usuarios han comentado sobre el incidente. Algunos de los comentarios incluyen: “El audio tiene harto potencial”, “Primera clase”, y “La palabra watona es detonante brígido entre las minas jaja”. Otros usuarios también hicieron referencia a la situación con humor, sugiriendo que hubieran cantado ‘navidad, navidad que linda navidaaaad’ en medio del altercado.

Impacto del video

La viralización del video ha llevado a que muchos usuarios de TikTok compartan sus propias opiniones y reacciones, lo que ha contribuido a que el incidente se convierta en un tema de conversación popular en la red social. La combinación de la tensión del momento y el humor que muchos han encontrado en el diálogo previo a la pelea ha hecho que el video resuene con una amplia audiencia.