Mito Pereira brilla con un espectacular hoyo en uno en el LIV Golf de Hong Kong

Durante la madrugada de este sábado en Chile, Joaquín Niemann y Mito Pereira participaron en la segunda ronda de la fecha del LIV Golf en Hong Kong. En este contexto, a diferencia de Pereira, quien ya ha conseguido un trofeo esta temporada en Adelaida, el santiaguino Niemann se presentaba con un perfil más bajo en el torneo.

Gran actuación de Mito Pereira

Sin embargo, la situación de Pereira cambió drásticamente durante el fin de semana en Asia, gracias a una destacada jugada en el hoyo dos, donde logró un espectacular “hoyo en uno” tras un solo bote de la bola, lo que generó una gran ovación entre los aficionados al golf. “1 bounce and in the cup… Unreal ace from Mito Pereira Tune in on @fs1 Stream on the LIV Golf app #LIVGolfHongKong @TorqueGC_” fue el mensaje que se compartió en redes sociales, destacando la hazaña del golfista chileno.

Desempeño en la segunda vuelta

Después de esta impresionante jugada, Mito Pereira continuó con una segunda vuelta inspirada, en la que no cometió errores y logró sumar birdies en los hoyos 4, 7, 13 y 16. Gracias a su rendimiento, acumuló una tarjeta de 8 golpes bajo el par, lo que lo posiciona en el cuarto lugar de la clasificación, a tres impactos de los líderes, que son Peter Uihlein, Paul Casey y Sergio García.

Situación de Joaquín Niemann

Por su parte, Joaquín Niemann ha acumulado una tarjeta de cinco golpes bajo par, lo que lo coloca en el puesto 19 del torneo. Mito Pereira buscará el título este domingo, comenzando a las 1:35 de la madrugada en Chile.