Nicolás Jarry expresa su descontento por el trato en casos de doping tras caer ante Jannik Sinner

Nicolás Jarry (36° ATP) fue eliminado en la primera ronda del Australian Open tras perder ante el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, con un marcador de 7-6, 7-6 y 6-1. Este encuentro, que se caracterizó por ser muy disputado, dejó a Jarry reflexionando sobre la controversia que ha surgido en torno a las diferencias en el tratamiento de los casos de doping en el circuito profesional de tenis.

La controversia del doping en el tenis

Antes de su debut en el Abierto de Australia, Jarry expresó su descontento en una entrevista con La Tercera, donde mencionó: “me hubiese gustado tener el mismo apoyo que tuvo Sinner cuando me pasó a mí (doping positivo). Eso es algo que a mí me afecta personalmente. Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”. Estas declaraciones reflejan la frustración de Jarry respecto a la percepción pública y el apoyo recibido en comparación con el de Sinner.

La respuesta de Jannik Sinner

Tras avanzar a la segunda ronda del torneo, Jannik Sinner abordó las declaraciones de Jarry. En su respuesta, Sinner comentó: “Soy honesto y no sé los detalles de su caso. Para mí es difícil decir lo que pasó. No puedo hablar de diferencias de trato. Hay un protocolo. No es mi culpa si el protocolo no funcionó bien”. Con estas palabras, Sinner intentó distanciarse de la controversia, enfatizando que no tenía conocimiento sobre las circunstancias del caso de Jarry.

Sinner también expresó su empatía hacia los jugadores que enfrentan situaciones similares, afirmando: “Lo siento por los jugadores que están pasando por este tipo de cosas, pero no sé las diferencias de mi caso y el suyo. Solo sé lo que me ocurrió a mí. Y que todavía me sigue ocurriendo. Al final, me juzgaron como inocente”.

El tenista italiano defendió su posición al señalar que la cantidad de sustancia encontrada en su organismo era “menos de una billonésima parte de un gramo”, lo que subraya su insistencia en que su caso fue tratado de manera justa.

Contexto del caso de Nicolás Jarry

El caso de Nicolás Jarry ha sido objeto de atención mediática y ha generado un debate sobre la equidad en el tratamiento de los casos de doping en el tenis. Jarry, quien ha enfrentado su propia batalla con las repercusiones de su doping positivo, ha manifestado su deseo de recibir el mismo nivel de apoyo que otros jugadores, como Sinner, en situaciones similares.

La situación ha puesto de relieve las complejidades del sistema de control de doping en el deporte, así como las percepciones de los jugadores sobre la justicia y la transparencia en el manejo de estos casos.

En el contexto del Australian Open, la actuación de Jarry y su posterior eliminación han sido un duro golpe para el tenis chileno, que también ha visto a otros jugadores como Alejandro Tabilo retirarse de la serie de Copa Davis contra Bélgica tras una difícil caída en el mismo torneo.

La controversia en torno a los casos de doping y el tratamiento de los mismos continúa siendo un tema candente en el mundo del tenis, con jugadores y aficionados atentos a cómo se desarrollan estas situaciones en el futuro.