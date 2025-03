Owen Cooper revela que una línea clave de “Adolescencia” fue improvisada durante el rodaje en plano secuencia

Owen Cooper, protagonista de la serie de Netflix Adolescencia, reveló que una de las líneas más impactantes de la producción fue completamente improvisada. La serie británica, que se estrenó el 13 de marzo, ha captado la atención tanto del público como de la crítica por su tensa narrativa y su innovadora técnica de grabación en un solo plano secuencia por episodio. Durante su participación en The One Show a los 15 años, Cooper habló sobre el desafío de filmar sin cortes y explicó cómo un momento espontáneo en el tercer episodio lo tomó por sorpresa. “Era el segundo día, estaba cansado, así que me vino un bostezo”, relató. En ese instante, su compañera de reparto, Erin Doherty, quien interpreta a la psicóloga infantil encargada de evaluar al personaje de Cooper, improvisó una frase que no estaba en el guion. “¿Te estoy aburriendo?” le preguntó Doherty, provocando una reacción inesperada en su compañero. “Me sorprendió, me hizo sonreír porque esperaba algo absoluto. Fue increíble”, afirmó el actor.

Desafíos del rodaje

El proceso de filmación supuso un reto adicional para el elenco, ya que cada episodio se grabó en un solo plano secuencia. El joven artista destacó que la dinámica con sus compañeros de reparto fue clave para mantener la fluidez de las escenas. “Era largo, pero la gente a mi alrededor ayudó mucho: Stephen Graham, Erin, todos fueron increíbles”, dijo. En la entrevista, el creador de la serie intervino para resaltar la capacidad del actor para adaptarse a los imprevistos. “Improvisaste, ¿verdad?” preguntó. Cooper confirmó: “Sí, sí, sí. Muchísimo Stephen, Ashley Walters, todo el elenco fue increíble”.

Preparación meticulosa

El rodaje requirió una preparación meticulosa para lograr el efecto deseado. Según Graham, trabajaron durante tres semanas. “La primera semana analizábamos el guion, ensayábamos con la cámara y coreografiábamos todo; en la tercera filmábamos dos escenas al día”, explicó. El director Philip Barantini optó por este enfoque para dotar a la serie de una sensación de inmediatez y tensión. En este caso, protagonizado por un adolescente acusado de asesinato en la escuela, necesitaron tomas hasta conseguir la versión definitiva. La historia sigue a Jamie Miller, interpretado por Cooper, y a través de cuatro episodios, explora el impacto de las redes sociales y la influencia de discursos misóginos en jóvenes vulnerables. El guion, escrito por Jack Thorne, aborda temas como la radicalización en internet y la violencia juvenil, con el objetivo de “mirar de frente la ira masculina” y mostrar cómo algunos adolescentes son influenciados por figuras polémicas en línea.

Recepción de la serie

La exitosa recepción de Adolescencia desde su estreno ha sido elogiada tanto por la audiencia como por la crítica especializada. En su primer fin de semana, se convirtió en uno de los contenidos más vistos a nivel mundial. Medios británicos han calificado la obra como una “maestra televisiva”. Tom Peck, del Times, describió la serie como “perfección absoluta”, mientras que Lucy Mangan, del Guardian, aseguró que es “lo más cercano a una obra maestra en décadas”. El estadounidense Paul Feig elogió la serie como “una de las mejores horas de televisión que he visto”. Jeremy Clarkson la calificó de “magistral”, y Deadline la definió como “tan impecable como cualquier otro drama televisivo en horas”.

La actuación es uno de los aspectos más destacados de la serie. Anita Singh, del Telegraph, señaló que ofrece una interpretación “fenomenal”, mostrando una naturalidad que abarca vulnerabilidad, miedo e ira. La serie ha ido más allá del mero entretenimiento. En una entrevista en BBC Radio 4, se subrayó la importancia de generar conversaciones sobre los temas que aborda. “Nos permite hablar de algo que está ocurriendo hoy. No estamos intentando resolver el problema, queremos que se discuta”, afirmaron los creadores.