Rafael Nadal y su lado festivo: la noche de tequila en Acapulco que sorprendió a todos

Cada vez falta menos para que los fanáticos del tenis disfruten del último show de Rafael Nadal dentro de la pista. Pero, así como el español siempre brindó un espectáculo en la cancha de tenis haciendo emocionar a todo el público, también se destacó por hacerlo fuera de ella, especialmente cada vez que asistía a una fiesta, ya sea que haya organizado él o que lo hayan invitado, al término de un torneo o en sus vacaciones.



Nadal siempre se caracterizó por ser una persona correcta dentro del court, pero una vez fuera disfrutaba de distintas invitaciones en las que salía de fiesta junto con otros tenistas para celebrar la finalización de los torneos. Una de las fiestas más conocidas es la que se realiza en Acapulco, donde todos los jugadores disfrutan del tequila tan característico de México, y allí Rafael Nadal tuvo un gran momento junto con Thanasi Kokkinakis, australiano, actual 87° del ranking ATP.

Nadal en la fiesta de blanco en el Abierto Mexicano

El oriundo de Adelaida, durante las últimas horas, sorprendió a todos al tener que elegir entre Roger Federer y Novak Djokovic para salir de fiesta por una noche, donde reveló un momento que vivió junto al manacorí en tierras mexicanas. “He oído que a Rafa no le importa salir por la noche. Salí una noche con él en Acapulco hace un tiempo en la fiesta de jugadores. No le importaba el tequila, obviamente dentro de lo razonable dentro del torneo”, inició entre risas en diálogo con el canal de YouTube Tennis Brothers.

La elección de Kokkinakis

Además, Kokkinakis destacó la elegancia que tiene Federer, por lo que sería difícil tener una noche de fiesta con él, mientras que eligió a Djokovic para poder disfrutar de algunas copas luego de verlo celebrar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. “Fed tiene clase, así que un vino o champán. Reconozco que Novak estaría suelto. He visto algunos vídeos. Reconozco que Novak sería una noche divertida”, completó mientras respondía algunas preguntas en los cambios de lado tras jugar unos puntos.

La importancia de Nadal en el equipo de Copa Davis

Rafael Nadal está terminando de pulir los últimos detalles antes de sumarse al equipo de la Copa Davis de España para afrontar el Final 8 de Málaga, donde disputará la serie ante los Países Bajos. Si bien David Ferrer –capitán del equipo– todavía no tiene definido quiénes serán los jugadores que competirán por la Ensaladera de Plata en el primer partido, destacó la importancia que tendrá el ganador de 22 Grand Slam. “Él es solidario y cuando una persona es solidaria significa que es un jugador de equipo. Yo siempre que he jugado Copa Davis con Rafa ha sido el primero en remar y el primero en ser solidario con el equipo. Es un líder silencioso, que para mí eso es algo importantísimo. Tengo mucha confianza porque he convivido toda mi carrera con él y sé de su honestidad si se ve capacitado para competir o no”, señaló Ferru en diálogo con MARCA.