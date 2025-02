Kyrgios elige a Djokovic como el mejor tenista de todos los tiempos, mientras Nadal disfruta su retiro

El debate sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos ha cobrado fuerza en el mundo del tenis, especialmente con la reciente retirada de dos de los integrantes del famoso Big Three. Este grupo está compuesto por Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, siendo este último el único que continúa activo en su carrera profesional tras la salida de los otros dos. En este contexto, el tenista australiano Nick Kyrgios, quien ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los tres, ha expresado su opinión sobre quién considera el mejor de todos los tiempos.

La opinión de Nick Kyrgios sobre el Big Three

Kyrgios ha declarado que, a pesar de la notable carrera de Rafael Nadal, quien ahora disfruta de su vida fuera de las canchas y pasa tiempo con su familia, no lo considera el mejor tenista de la historia. En cambio, el australiano ha otorgado ese título a Novak Djokovic, a quien describe como el jugador más completo de los tres. Kyrgios argumenta que, aunque Nadal es un competidor dominante en tierra batida, Djokovic ha demostrado su versatilidad y éxito en casi todas las superficies.

Las características de los jugadores

En sus declaraciones, Kyrgios también menciona que Roger Federer es el jugador más atractivo de ver en acción, destacando su talento y la forma en que hace que el tenis parezca sencillo. Kyrgios compara a Federer con Michael Jordan, sugiriendo que su estilo de juego es excepcionalmente cautivador. En sus palabras, Kyrgios afirma: “Quiero decir que el mejor de todos los tiempos es sin duda Novak Djokovic, pero eso no significa que, si tuviera que elegir a quién me gustaría ver, Roger Federer sería el más atractivo. Es el más talentoso, hace que el juego parezca sencillo, como el Michael Jordan del tenis. (Djokovic) es el jugador más completo en todas las superficies, porque Rafael Nadal es dominante en una, mientras que Novak lo ha sido en casi todas”.

La retirada de Rafael Nadal

En 2024, Rafael Nadal, conocido como el Rey de la Tierra, decidió poner fin a su carrera profesional debido a problemas físicos que le habían estado afectando. Su decisión de retirarse ha dejado una huella imborrable en el mundo del tenis, y su trayectoria sigue siendo recordada por los aficionados. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es su confesión de que no ha vuelto a tocar una raqueta desde su retirada hace tres meses.

La vida después del tenis

Nadal ha compartido que ahora vive con menos dolor y que se siente en paz con su decisión de retirarse. En una reciente ceremonia organizada por el Comité Olímpico Español, el tenista expresó: “No he tocado una raqueta desde que me retiré. Me he retirado en paz, he hecho todo lo que he podido. Estuve muy mal del pie después, y necesito un tiempo de desconexión. Sé que volveré. Ahora estoy en esa época de descubrir qué es lo que me motiva y qué quiero hacer”. Esta declaración resalta su deseo de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro y las nuevas motivaciones que desea explorar tras su carrera en el tenis.