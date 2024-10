Ancelotti respalda la discusión entre Bellingham y Vinicius tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid volvió a la acción tras el receso por la doble jornada de la Nations League. En esta ocasión, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentó al Celta de Vigo, logrando una victoria crucial que les permite mantener su racha positiva. Sin embargo, durante el partido correspondiente a la fecha 10 de La Liga, se produjo un incidente entre dos jugadores del equipo, lo que podría dar lugar a tensiones en el vestuario. El entrenador del equipo observó la situación y la aprobó.

Incidente entre Vinicius y Bellingham

El Celta de Vigo había conseguido igualar el marcador ante el Real Madrid, pero rápidamente Vinicius se encargó de anotar nuevamente, asegurando la victoria para su equipo. No obstante, antes de celebrar el gol, Jude Bellingham mostró su descontento por la actitud individualista de Vinicius, expresando su frustración al gritarle que debía pasar el balón. Tras el partido, Ancelotti respaldó las quejas de Bellingham, reconociendo su valentía al manifestar su molestia en el campo de juego.

“No he visto las quejas a Vinicius. Me parece bien, demuestra carácter, que tiene huevos. Yo les he visto a los dos hablando. No creo que tengan problemas”, afirmó el estratega del Real Madrid en una conferencia de prensa. De esta manera, Bellingham dejó claro a Vinicius que era necesario dejar de lado el egoísmo y comenzar a colaborar más con sus compañeros. Se espera que este cruce de palabras haya quedado en el terreno de juego, ya que, de lo contrario, podría impactar negativamente en la dinámica del vestuario del club madrileño.

Análisis de la victoria y áreas de mejora

En el análisis posterior a la victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, Carlo Ancelotti destacó cuál es el aspecto más débil del equipo. El entrenador del Real Madrid es consciente de que deben trabajar en la gestión de la posesión del balón, especialmente considerando los desafiantes encuentros que se avecinan. Ancelotti subrayó la necesidad de mejorar en la recuperación del balón y sugirió que un cambio en el sistema podría ser beneficioso.

“Lo que no hemos trabajado era la pérdida de balón. Hemos sufrido las contras del principio y tenemos que arreglar eso porque los centrales se quedaban muy abiertos y perdíamos el balón en el medio. Se puede jugar como siempre, con un pivote, o así con Tchouaméni entre los centrales,” comentó el entrenador.

Este análisis refleja la intención del cuerpo técnico de optimizar el rendimiento del equipo y abordar las debilidades que se han evidenciado en los partidos recientes.