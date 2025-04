Augusto Batalla reflexiona sobre su paso por River y el impacto de la presión en su carrera

Históricamente, River Plate ha sido reconocido como el club argentino que más y mejores futbolistas ha producido a través de sus divisiones inferiores. Las categorías menores de la institución ubicada en Núñez son aclamadas a nivel mundial, y de allí han surgido grandes figuras del fútbol como Alfredo Di Stéfano, Omar Sivori, Amadeo Carrizo, Ariel Ortega, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Julián Álvarez y Enzo Fernández, entre otros. Sin embargo, no todas las promesas de la cantera del Millonario han logrado destacar en la primera división del club. En este contexto, hace algunos años, un jugador que generaba gran expectativa y que estaba destinado a convertirse en el nuevo guardián del arco de River no logró cumplir con las altas expectativas y terminó abandonando el club de manera poco destacada.

El portero en cuestión es Augusto Batalla, quien en su momento fue considerado una de las grandes promesas del club. Batalla, oriundo de Hurlingham, asumió la responsabilidad de suceder a Marcelo Barovero, quien había sido una de las figuras más destacadas de River, dejando una vara muy alta para su sucesor. A pesar de su juventud, con solo 19 años, la presión de ocupar el arco del Millonario resultó ser un desafío abrumador, y su rendimiento no alcanzó las expectativas. Años después de su salida de Núñez, Batalla ofreció una entrevista a La Nación, donde reflexionó sobre su experiencia en el club y los efectos que tuvo en su salud mental.

En la entrevista, Batalla expresó: “Me di cuenta de que lo que me pasó en River me generó un trauma, de que me generó un golpe muy grande, de que le tenía mucho miedo al error, de que me frustraba demasiado cuando me equivocaba. En ese contexto, uno piensa cuando sale a la cancha que otro error te ‘mata’ futbolísticamente”. Reconoció que tuvo que buscar la ayuda de un psicólogo para poder superar los problemas de salud mental que le generó su paso por el club.

Durante su tiempo en River Plate, Augusto Batalla logró conquistar dos Copa Argentina con la camiseta del club. A pesar de que Marcelo Gallardo decidió relegarlo del equipo titular debido a su bajo rendimiento y a las críticas que recibió tanto de la prensa como de los hinchas, Batalla no guarda rencor hacia el entrenador. Por el contrario, el arquero del Rayo Vallecano mantiene una buena relación con el Muñeco, y ha mencionado que intercambia mensajes con él y con otros excompañeros de River cada ciertos meses.

En relación al actual ciclo de Gallardo en River Plate, Batalla comentó sobre la situación del equipo, que aún no ha logrado los resultados esperados por los aficionados. En este sentido, el portero expresó: “Marcelo va a ser Marcelo toda la vida, pase lo que pase en este ciclo, pero no tengo dudas de que con su forma de trabajar y el gran plantel que tiene le irá muy bien”.

Augusto Batalla continúa su carrera en el fútbol español, donde busca consolidarse y dejar atrás los desafíos que enfrentó en su juventud.