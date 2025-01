Adam Bareiro deja River Plate y se une al Al Rayyan: ¿qué significa para el club argentino?

El delantero paraguayo Adam Bareiro ha acordado su salida del River Plate y se unirá al Al Rayyan de Qatar en un préstamo de seis meses. Esta decisión permite liberar un cupo extranjero en el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

La cesión se concretó con un cargo de un millón de dólares y contempla una opción de compra cuyo monto aún no ha sido especificado, según lo indicado por César Merlo. Bareiro, de 27 años, llegó al club en julio de 2024 procedente de San Lorenzo, tras una inversión de 3,5 millones de dólares por el 100% de su pase. Sin embargo, su paso por el club fue discreto, ya que disputó 16 partidos sin convertir goles, mayormente ingresando desde el banco de suplentes y siendo titular solo en encuentros con formaciones alternativas.

A pesar de que a finales de año había manifestado su intención de permanecer en el club, finalmente optó por aceptar la propuesta del fútbol qatarí. También recibió ofertas de equipos de Paraguay y Uruguay, pero se inclinó por la posibilidad de jugar en Medio Oriente.

La salida de Bareiro libera un cupo extranjero, dejando en la lista a los uruguayos Agustín Sant’Anna y Sebastián Boselli (cedido a Estudiantes), al colombiano Miguel Borja, al chileno Matías Rojas y al argentino Gonzalo Tapia.

En medio de todos estos rumores, a finales de año, Bareiro publicó una carta en sus redes sociales para desestimar los rumores sobre su salida del club: “Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de ‘me ir volando de River’ es totalmente falso. No sé dónde salió, tiene nada que ver con la realidad”. Aclaró: “Estoy comprometido con mis compañeros y ustedes siempre están ahí alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de la gente que se lo merece”. Y cerró: “Les agradezco a los hinchas por el apoyo siempre. No se dejen llevar por el sentido. Si hay algo importante que comunicar, lo voy a hacer directamente, sin intermediarios. ¡Vamos River!”.

Esta transferencia se suma a la reciente salida de Nicolás Fonseca, quien dejó la concentración para incorporarse al León de México. Con la partida de Bareiro, River Plate continúa ajustando su plantilla durante la pretemporada en Martín Los Andes, mientras Gallardo evalúa nuevas incorporaciones.

En cuanto a refuerzos y bajas en el mercado de pases 2025, hasta el momento, el Millonario ha realizado cinco incorporaciones: Lucas Martínez Quarta (desde Fiorentina por 7,5 millones de dólares), Tapia (libre desde Universidad Católica), Enzo Pérez (tras renovar con Inter Miami), y Giuliano Galoppo (a Pablo por 3 millones de dólares). Entre las transferencias más relevantes, se encuentra Claudio Echeverri, quien fue transferido al Manchester City por cerca de 25 millones de euros, y Díaz (obligación de Tricolor) y Fonseca (al México). Por su parte, el club también está interesado en repatriar a Montiel y sigue a jugadores como Driussi (de Austin FC), Esquivel (de Atlético Paranaense), Kevin Castaño (de Krasnodar), Lomónaco (de Independiente) y Tagliafico (de Olympique Lyon).