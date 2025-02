River viaja a San Juan con la presión de romper la racha de visitantes y la incertidumbre por Villagra

River tiene programado viajar esta noche rumbo a San Juan donde mañana buscará el primer triunfo en condición de visitante del año. San Martín quiere ahogarle ese deseo a un equipo que siempre que salió del Monumental hizo agua en cuanto al funcionamiento pese a que todavía no perdió. Jugar bien es la gran deuda de Marcelo Gallardo.



Preocupaciones en el equipo

En medio de los ajustes finales previos al partido, en el Millonario miran con preocupación la situación de Rodrigo Villagra. Dado los plazos, desde la directiva ya asumen que la operación que habían anunciado semanas atrás, en la que el Foster Gillet iba a poner más de 10 millones de dólares por el volante, ha caído. Ese dinero nunca apareció y River mostró apertura para escuchar nuevas ofertas. La más concreta llegó desde CSKA Moskú por 3.8 millones para quedarse con un porcentaje de la ficha.

Posible regreso a CSKA

En caso de llegar a CSKA, Villagra volvería a ser compañero de los ex River Solari y Barco. Si bien nadie en La Banda lo ha descartado por completo, la realidad es que el monto ofrecido no cubriría las expectativas que se tienen por su venta. De todas maneras, la postura del jugador estaría cercana a pedir que, al menos, las negociaciones continúen para que pudiese llegar un acuerdo favorable para las partes. Está claro que sus ganas están puestas en emigrar pronto.

Problemas de comunicación

En la jornada de ayer, se informó que el cordobés mostró expresamente fastidio por sentirse fuertemente manoseado por el empresario británico. Hace casi un mes fue notificado de que sería comprado en dichos números, lo que lo llevó a abandonar los entrenamientos de River. La realidad es que ese lapso de tiempo lo muestra ensayando apartado a la espera de entender qué será de su situación.

Panorama complicado

Otra de las versiones más fuertes indican que Rodrigo Villagra tomaría como inválido el preacuerdo que tiene con Gillet y tendría las intenciones de volver a sumarse al grupo hasta tanto sepa cuál será su destino. En ese caso, las posibilidades de volver a jugar son nulas, especialmente si River logra cerrar a Kevin Castaño.

En River esperan cerrar a Castaño el fin de semana. Si no avanza ninguna de las opciones que aparecen para ser vendido, el ex Talleres deberá soportar no ser tenido en cuenta por Gallardo para los compromisos oficiales. Hoy, sin el colombiano, sería la cuarta opción como volante central, por detrás de Enzo Pérez, Matías Kranevitter y Rodrigo Aliendro.