Rodrigo De Paul sufre lesión y podría perderse cruciales partidos con Atlético de Madrid y la Selección Argentina

La Selección Argentina ha logrado clasificar al Mundial de 2026 tras sumar seis puntos clave en la Fecha FIFA de marzo, lo que les permite avanzar en las Eliminatorias Sudamericanas con cuatro fechas de anticipación. Sin embargo, tras este importante logro, los futbolistas han regresado a sus clubes para enfrentar la recta final de la temporada. En este contexto, uno de los jugadores destacados del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, ha sufrido una lesión que ha generado preocupación tanto en su club como en la selección nacional.

Lesión de Rodrigo De Paul

El pasado miércoles, durante el partido de la Copa del Rey contra el Barcelona, Rodrigo De Paul finalizó el encuentro con molestias que lo llevaron a someterse a chequeos médicos. Los resultados confirmaron que el jugador presenta “una lesión muscular de grado bajo en el muslo derecho”, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente un mes.

Impacto en el calendario del Atlético de Madrid

La ausencia de De Paul se sentirá en el equipo, ya que se perderá los próximos partidos contra el Sevilla, Valladolid, Las Palmas y Rayo Vallecano. A pesar de que desde el Atlético de Madrid aseguran que la lesión es de grado bajo y que el jugador recibirá varias sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio, se estima que estará inactivo durante tres semanas. Esta situación es crítica para el equipo, que se encuentra en la lucha por mantener posiciones altas en LaLiga, tras haber sido eliminado de la Champions League y de la Copa del Rey.

Posible regreso y compromisos internacionales

Se espera que Rodrigo De Paul pueda regresar a la actividad a principios de mayo, justo a tiempo para el partido contra el Deportivo Alavés. Sin embargo, su situación con la Selección Argentina no presenta inconvenientes inmediatos, ya que el equipo nacional no tiene compromisos hasta principios de junio, cuando se enfrentarán a Chile y Colombia. A pesar de esto, su participación en la próxima Fecha FIFA no está garantizada, dado que una semana después comenzará su participación en el Mundial de Clubes.

Convocatorias de la Selección Argentina

En las últimas convocatorias de la Selección Argentina, el entrenador Lionel Scaloni ha enfrentado críticas por la falta de jugadores del fútbol local, a excepción de Montiel y Pezzella, quienes son parte del equipo desde hace varios años. Ante la posibilidad de que varios futbolistas no estén disponibles debido a su concentración con sus clubes para el Mundial de Clubes, Scaloni ha comenzado a considerar la inclusión de jugadores del Torneo Apertura.

Los jugadores que están siendo evaluados para los próximos partidos contra Chile y Colombia son: Juan Ignacio Nardoni de Racing, Kevin Lomónaco de Independiente, y Maher Carrizo de Vélez.