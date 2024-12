SERNAC investiga a Carozzi tras hallazgo de un tornillo en helado San Francisco

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha tomado medidas tras la denuncia de un consumidor de la región de Aysén, quien encontró un tornillo en un helado de la marca San Francisco. Este incidente, que se ha difundido rápidamente en las redes sociales, ha generado una fuerte reacción por parte del afectado, quien grabó un video en el que muestra el hallazgo y denuncia la situación.



En el video, el consumidor expresó: “Helado San Francisco. Lo abrió mi hijo y mira, tiene un tornillo, ¿lo ven?”. Además, añadió que “el helado salió con un tornillo, le falta un tornillo a tu máquina”. La publicación se volvió viral, generando un gran interés y preocupación entre los usuarios de las redes sociales.

El afectado se comunicó con el servicio al cliente de Carozzi, la empresa responsable de la marca de helados, pero la solución que le ofrecieron no fue considerada satisfactoria. La compañía intentó resolver el problema ofreciendo tres cajas de helado como compensación, pero también solicitó que el video fuera eliminado. El consumidor rechazó esta propuesta, afirmando que no aceptaría ninguna compensación hasta que el problema fuera resuelto de manera adecuada.

El afectado comentó: “Me ofrecieron tres cajas de helado, pero eso no es una solución. Me pidieron que borrara el video, pero no lo haré hasta que me den una respuesta justa”.

En respuesta a esta situación, el SERNAC ha solicitado a Carozzi una versión oficial de los hechos y detalles sobre cómo han manejado el caso, así como los protocolos de control de calidad que aplican a sus productos.

De acuerdo con la Ley del Consumidor (LPC), los consumidores tienen derecho a la seguridad en los productos que adquieren, así como a recibir una compensación adecuada en caso de daños materiales o morales.

El SERNAC también recordó a los consumidores que pueden presentar reclamos a través de su sitio web o llamando gratuitamente al 800 700 100, en caso de que se vean afectados por situaciones similares.