Cony Capelli se pronuncia sobre el polémico caso de Jorge Valdivia y Maite Orsini

Cony Capelli asistió al estreno del unplugged de Los Bunkers, siendo una de las invitadas destacadas, y a pocos días de haber comenzado su participación como panelista en Primer Plano. En este programa, tuvo que abordar el complicado caso del futbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado por dos mujeres de presuntos ataques sexuales. La situación se complica aún más debido al papel polémico de su pareja, Maite Orsini, quien ha intervenido de maneras cuestionables en la investigación, contactando no solo a una de las denunciantes, sino también a una fiscal.

Cony Capelli y su experiencia en Primer Plano

La bailarina y panelista, Cony Capelli, fue consultada por ADN sobre su perspectiva respecto a la situación de Valdivia, con quien mantuvo una relación de tres meses. Capelli expresó su incomodidad al tener que discutir el caso en el programa, afirmando: “Me sentí súper incómoda, súper incómoda, no te voy a mentir. Para mí es incómodo, yo me llevo bien con Claudio, por ejemplo. Y la verdad es que para mí es complicado”.

A pesar de su incomodidad, Capelli intentó mantener una postura imparcial, aunque reconoció que la situación era difícil de abordar. “Trato de ser siempre imparcial, pero en este caso es un poco raro serlo. Pero me senté a escuchar y entendí que, al final, uno puede llegar a empatizar con cualquier historia. Es muy fuerte eso”, comentó.

Las acusaciones contra Jorge Valdivia

Al ser preguntada sobre las acusaciones que enfrenta Jorge Valdivia, Cony Capelli manifestó su tristeza por la situación. “Me da pena. Me da tristeza, porque lo que yo pude ver de él es que era una persona con mucha penita, con muchas penas emocionales. Y por supuesto que me da pena. Yo además tengo una relación muy buena con Maite, entonces me cuesta un poco”, expresó.

Sin embargo, Capelli también hizo hincapié en la necesidad de ser objetiva. “Soy fría para otras cosas, y soy objetiva y tajante… creo que se transgredieron varios límites, ella como diputada. Sacándola de Maite Orsini, que yo le tengo cariño, la juzgo como la diputada que es, de la nación, y me parece que se cometieron graves errores. Y también Jorge, cometió varios graves errores. Pero bueno, la justicia determinará”, añadió.

Reflexiones sobre la justicia

Capelli concluyó su intervención destacando un aspecto positivo de la situación actual. “Pero lo que me alegra a mí saber, y no que me alegre porque sea él, me alegra mucho saber que nadie está por encima de la ley, y que por fin estamos viendo ese tipo de justicia en personas que pueden ser súper mediáticas, tener mucho dinero, pero igual está la ley encima”. También mencionó que esto es un buen indicio para el país, refiriéndose no solo al caso de Valdivia, sino también a otros casos mediáticos como los de Monsalve y Hermosilla.