Nueva normativa del SII limita transferencias mensuales: ¿quiénes se verán realmente afectados?

A partir de este mes, entra en vigor una nueva normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) en Chile, que establece un límite de 50 transferencias mensuales de diferentes personas para ciertos contribuyentes. Esta medida busca regular y fiscalizar las transacciones realizadas por los usuarios, además de evitar el uso del sistema para actividades no tributarias. Aquí se detalla qué grupo se verá afectado y quiénes están exentos de esta nueva ley.

¿Quiénes se verán afectados por la medida?

El grupo que se verá afectado por el límite de 50 transferencias incluye a las empresas pequeñas, medianas y grandes, así como a ciertos contribuyentes autónomos que realicen un número elevado de transacciones de dinero de manera habitual. Las personas naturales que operen en el ámbito comercial o empresarial y realicen más de 50 transferencias mensuales también estarán bajo el radar del SII.

Entre los principales afectados estarán aquellos que usen el sistema bancario para hacer transacciones comerciales frecuentes, como las pymes, comerciantes independientes, y otros trabajadores que gestionan sus finanzas a través de cuentas bancarias.

¿Quiénes están exentos de la nueva normativa?

Por otro lado, hay excepciones que no estarán sujetas a esta nueva normativa del SII. Las personas naturales que no realicen actividades comerciales ni transacciones de negocio, como los individuos que solo usan sus cuentas bancarias para fines personales, no estarán afectadas.

Además, las grandes empresas y aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del régimen de renta atribuida o en el régimen de renta presunta no tienen que cumplir con esta restricción, ya que su fiscalización está regida por otras normativas más amplias.