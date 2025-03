Simply Red arranca su residencia en Chile con un espectáculo inolvidable y la voz de Mick Hucknall deslumbrando al público

La banda británica Simply Red inició su serie de cinco presentaciones en el Movistar Arena de Chile, ofreciendo un espectáculo vibrante que dejó una impresión duradera en los asistentes. La primera de estas noches, celebrada el martes, se caracterizó por una atmósfera festiva donde la música del grupo resonó con fuerza en el recinto del Parque O’Higgins.

Un inicio impactante

El concierto comenzó con un ligero retraso de diez minutos, tras la actuación de los teloneros, los Hermanos Ilabaca. A pesar de la espera, la energía en el ambiente era palpable. Mick Hucknall, el icónico vocalista de Simply Red, demostró su impresionante estado vocal a los 64 años, sorprendiendo a muchos de los presentes. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios como “Espectacular su voz” y “calidad vocal a otro nivel” que se repitieron entre el público.

Un repertorio lleno de éxitos

La banda abrió el espectáculo con las canciones Sad Old Red y Jericho, estableciendo rápidamente una conexión con la audiencia. A medida que avanzaba la noche, el grupo continuó con una serie de éxitos que fueron recibidos con entusiasmo. Temas como If You Don’t Know Me By Now, For Your Babies y Stars hicieron que el público se sumergiera en la nostalgia y la alegría, coreando cada letra con fervor.

El clímax del concierto llegó con las animadas Fairground y Something Got Me Started, donde Hucknall no solo cantó, sino que también se movió con energía, recordando sus mejores tiempos sobre el escenario. La actuación fue descrita por Felipe Ilabaca, quien disfrutó del evento, como “un repertorio inmortal”, lo que sugiere que Simply Red tiene mucho más que ofrecer en sus próximas presentaciones en el país.

Expectativas para el futuro

Con un inicio tan prometedor, las expectativas son altas para las siguientes fechas de Simply Red en Chile. La banda ha demostrado que su legado musical sigue vivo y que su capacidad para conectar con el público permanece intacta, lo que augura noches memorables en el Movistar Arena.