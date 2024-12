Odontóloga confunde a inocente con ladrón y comete un trágico error en Recoleta

Soraya Alcaíno Cortés, una odontóloga de 29 años, fue protagonista de un trágico incidente en Recoleta, donde, tras un robo, asesinó a un hombre que no era el ladrón.

Detalles del incidente

Durante la tarde del miércoles, Alcaíno, tras haber sido víctima del robo de su teléfono celular, intentó recuperar su pertenencia. En su búsqueda, se encontró con Héctor Navarrete González, un trabajador inocente que, desafortunadamente, se cruzó en su camino. La odontóloga, convencida de que había encontrado al ladrón, atacó a Navarrete con una navaja, causándole la muerte.

Confusión y consecuencias

A medida que avanzaba la investigación, se reveló que el hombre herido no era el responsable del hurto. Alcaíno, en un momento de desesperación, se presentó en la unidad policial y reconoció su autoría en el crimen, aún creyendo que había hecho justicia.

Testimonios de testigos

Según reportes de La Tercera, testigos del ataque recrearon el diálogo entre Alcaíno y su víctima. En medio del altercado, la odontóloga exclamó: “¡Devuélveme el celular, concha…!” antes de sacar una navaja militar de entre sus ropas. La respuesta de Navarrete fue: “Yo no te he robado nada, yo no fui, yo no lo tengo”.

Un testigo que presenció la escena gritó: “¡Amiga, relájate, lo vas a matar!” Sin embargo, Alcaíno continuó justificando su acción, afirmando: “Este hueón, tiene mi teléfono. Estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben”.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado un gran revuelo en la comunidad. La confusión y la tragedia del incidente resaltan la complejidad de la situación de seguridad en la que se encuentran muchas personas, así como las consecuencias fatales que pueden surgir de actos impulsivos.