Tool enfrenta críticas por repetición de setlist en festival previo a su debut en Chile

A días de su esperado debut en Chile, la banda estadounidense Tool ha enfrentado críticas severas tras su participación en el festival “Tool In The Sand”, que se llevó a cabo en la República Dominicana el pasado fin de semana. Este evento también contó con la presencia de otras bandas reconocidas como Primus, Coheed and Cambria y Mastodon, y Tool estaba programada para ser la atracción principal durante dos noches consecutivas. Sin embargo, surgieron problemas en las semanas previas al festival, cuando se promocionaron ambas fechas como “dos set únicos” para los aficionados del grupo.

Detalles del evento y la presentación de Tool

La primera presentación de Tool fue bien recibida, incluyendo una selección de temas como ‘Stinkfist’, ‘Fear Inoculum’, ‘Rosetta Stoned’, ‘Pneuma’, ‘Jambi’, ‘Schism’, ‘The Grudge’, ‘Flood’, ‘Invincible’ y ‘Vicarious’. Sin embargo, el segundo show, realizado el sábado 8 de marzo, generó descontento entre los asistentes, quienes se dieron cuenta de que no se trataba de “dos sets únicos”.

En este segundo concierto, se interpretaron un total de nueve canciones, de las cuales cuatro fueron repeticiones de la noche anterior: ‘Fear Inoculum’, ‘Rosetta Stoned’, ‘Pneuma’ y ‘Jambi’. Esta repetición provocó una ola de críticas en redes sociales por parte de algunos de los presentes.

Reacciones del público

El portal británico NME recopiló varios testimonios de los asistentes tras el show. Un fan expresó: “El show costó una cantidad exorbitante… Plantearon tocar una hora y media cada noche. La primera noche no decepcionaron. Muchas canciones geniales que los fans se morían por escuchar. La segunda noche empezó con una sorpresa. Hasta donde yo sé, no se podían comprar entradas para una noche del show. Lo que significa que todos aquí estuvieron dos noches esperando ver un show épico sin repeticiones”.

Otro asistente comentó en Reddit: “¿Por qué volar a República Dominicana con un boleto de tres noches para ver una hora de canciones repetidas de la noche anterior? No estoy seguro qué decir, pero fue un espectáculo muy decepcionante. Especialmente por el costo. Pagar para ver un show y que resultaran ser dos de lo mismo, fue un fastidio enorme. Nunca volveré a pagar para verlos, lo cual es muy decepcionante”.

Un tercer usuario en Facebook añadió: “Hasta ahí llegaron los ‘dos sets únicos’ que nos prometieron”.

Próximas presentaciones de Tool

El próximo domingo 23 de marzo, Tool se presentará en el show de cierre del festival Lollapalooza Chile 2025. Además, la banda también formará parte del último concierto de Black Sabbath en Birmingham, programado para el 5 de julio.