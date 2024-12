Valentín Gómez y su futuro incierto: ¿Europa o River Plate en el horizonte?

Valentín Gómez, destacado defensor de Vélez, se encuentra en el centro de atención del mercado de fichajes tras su actuación en el Trofeo de Campeones, donde su equipo sufrió una derrota por 3 a 0 ante Estudiantes de La Plata. A pesar de este resultado, Gómez ha sido uno de los jugadores más consistentes durante la temporada, lo que ha llevado a que clubes de renombre como River Plate y Boca Juniors muestren interés en adquirir sus servicios para la próxima temporada.

Interés de los grandes del fútbol argentino

El Millonario se perfila como el principal candidato para hacerse con el zaguero de 21 años. En el pasado, a mediados de año, River estuvo muy cerca de ficharlo, pero las negociaciones se frustraron cuando no superó la revisión médica en el Palermo de Italia. Sin embargo, desde River no han desistido en su intento y están dispuestos a volver a intentar la contratación de Gómez. A pesar de esto, el jugador parece tener otros planes, ya que su objetivo es dar el salto al fútbol europeo.

Posibles destinos en Europa

En este sentido, Valentín Gómez ha captado la atención de clubes europeos como el Leicester City y la Lazio. En declaraciones recientes, el defensor expresó su deseo de continuar su carrera en Europa, afirmando: “La realidad es que me gustaría seguir creciendo en el fútbol de Europa y ver si existe esa posibilidad, si algún club está dispuesto a venir a buscarme”. Estas palabras fueron pronunciadas tras la derrota de Vélez ante Estudiantes en la final del torneo.

Preocupaciones sobre su estado físico

A pesar de su deseo de continuar en el extranjero, Gómez enfrenta un desafío relacionado con su salud. Se ha informado que durante las revisiones médicas se detectó un problema en su rodilla, lo que podría complicar su futuro. El defensor espera superar esta situación y, una vez que regrese de sus vacaciones y se incorpore a la pretemporada con Vélez, tomará decisiones sobre su futuro.

Enzo Pérez y su futuro en River

Por otro lado, Enzo Pérez, quien recientemente conquistó el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata, ha anunciado que no continuará en el club. En una comunicación a los dirigentes, compañeros e hinchas, Pérez expresó su decisión de no renovar su contrato, lo que ha generado especulaciones sobre su posible regreso a River Plate. El entrenador Marcelo Gallardo estaría encantado de contar nuevamente con él para competir a nivel local e internacional.

En sus propias palabras, Pérez comentó: “Tuve la posibilidad de hablar entre semana con los dirigentes, Sebastián (Verón) y Eduardo (Domínguez) también y lo acabo de comunicar puertas para adentro al grupo, que no lo quería decir de antemano porque queríamos enfocarnos en el partido, que tomé la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar, ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en 2007, después en 2012 y nuevamente en el 2024, muchísimas gracias a todos por el respeto, el respaldo, el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente”.

Con estas declaraciones, Pérez cierra un capítulo en su carrera en Estudiantes, mientras que su futuro en River Plate se convierte en un tema de interés para los aficionados y analistas del fútbol.