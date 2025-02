Damnificados de megaincendio en Viña del Mar inician huelga de hambre exigiendo soluciones al gobierno

En un motorhome instalado en la cancha de Villa Independencia, en Viña del Mar, cuatro personas afectadas por el megaincendio ocurrido el año pasado han comenzado una huelga de hambre para exigir al gobierno soluciones en materia de reconstrucción. En esta manifestación también participa una quinta persona, que no es damnificada ni de la zona, pero que preside la Agrupación de Víctimas de Atentado en Chile del 2 y 3 de febrero, que incluye a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Detalles de la huelga de hambre

Según información proporcionada por Radio Bío Bío, los huelguistas han elaborado un petitorio que consta de 10 puntos, donde solicitan la entrega de un bono de acogida universal, un subsidio de reconstrucción, atención de salud integral para los afectados y que se asuman responsabilidades civiles y políticas por la gestión de los incendios. Entre los participantes se encuentra Jorge Rojas, un emprendedor y propietario del motorhome, quien, según los vecinos, salvó a más de 50 personas durante el siniestro.

Rojas ha criticado la gestión del gobierno tras la emergencia, especialmente en lo que respecta a los bonos de acogida. En sus palabras, “Los bonos se transformaron en una tortura. Una persona de la tercera edad que cuenta con esa plata y no le llega, vive con la incertidumbre y sufre los 30 días del mes porque no sabe si se los van a pagar”. Además, acusó al gobierno de causar “un trauma psicológico” debido a la forma en que se distribuyen esos beneficios.

Demandas de los manifestantes

Otra de las participantes es Evelyn Riquelme, dirigente del Comité 21 de Abril de Villa Independencia y de la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile 2 y 3 de febrero. Riquelme explicó que decidieron realizar la huelga en el mismo lugar donde se salvaron muchas vidas. Relató que durante el incendio del 2 de febrero, “la única escapatoria que vimos fue la cancha porque estábamos rodeadas de fuego. A la cancha llegamos unas 50 a 60 familias y cuando veíamos que se estaban asfixiando los niños, llega el amigo (Jorge Rojas) y nos metimos acá (motorhome)”.

A un año de la emergencia, Riquelme afirmó que “las autoridades se están haciendo los locos con plata que no es de ellos, entonces necesitamos justicia, que el gobierno se ponga las pilas”. Esta solicitud de justicia fue respaldada por Jaime Mella, dirigente del sector, quien expresó que “perdimos nuestros hogares, vecinos, mascotas, recuerdos”.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile 2 y 3 de febrero, quien no es de la zona ni damnificado, criticó la falta de una estrategia clara de reconstrucción por parte de las autoridades. Afirmó que “las autoridades no son capaces de llegar con una carta Gantt, con una estrategia de reconstrucción. Hasta el 6 de enero no tenían una estrategia”. También cuestionó al ministro Carlos Montes, indicando que “nunca ha venido a dar la cara, no es capaz de llegar a las comisiones de Vivienda, en las cuales varias veces los estuvimos esperando”.

Situación de la reconstrucción un año después

A un año del megaincendio, el ministro Carlos Montes declaró que “nosotros creemos que la reconstrucción debe ir mucho más rápido. Ahora tenemos una base más sólida para hacerlo, porque ya tenemos el piso, lo que se haya hecho. Y, en segundo lugar, tenemos una organización y hemos aprendido cómo hacerlo mejor”. Montes también mencionó que “terminar una casa se demora más de un año. Nosotros siempre dijimos un plazo de un año y medio, dos años. La vida demuestra que hasta tres años”.

El balance de la reconstrucción habitacional proporcionado por el Gobierno indica que de las 3.043 familias que son elegibles para recibir un subsidio, 2.477 pertenecen a poblaciones consolidadas y 566 a campamentos. De este total, 626 familias ya tienen un subsidio asignado y 636 están en proceso de obtención. Esto significa que 1.262 familias se encuentran en alguna etapa de reconstrucción, lo que representa un 41% del total.

Además, se ha informado que 78 familias ya han conseguido una solución habitacional definitiva, ya sea a través de la compra de departamentos que ya estaban construidos o mediante el uso de tarjetas de banco de materiales. Actualmente, 320 viviendas están en ejecución y 228 están por iniciar.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) está diseñando proyectos para cuatro nuevos conjuntos habitacionales en Viña del Mar y Quilpué, que beneficiarán a un total de 685 familias que deben ser reubicadas debido a que habitaban en áreas donde no se puede volver a construir. Esto se debe a que los terrenos no son aptos, ya sea por su inestabilidad, por la presencia de quebradas o por el daño causado por el fuego.

Además, se contempla la ejecución de 92 obras de construcción y conservación de pavimentos, así como 74 obras de conservación de aguas lluvias en cinco sectores. También se planean 10 nuevas construcciones de paraderos y 8 mejoramientos o construcciones de espacios públicos, como plazas y parques. A través del Programa Quiero Mi Barrio del Minvu, se están interviniendo varios barrios en Viña del Mar y Quilpué, con una inversión total de $10 mil millones.