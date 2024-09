Instalan Virgen con un mensaje especial en la Casa Rosada entre Milei y el Papa

El gobierno de Javier Milei destaca por la instalación de la Virgen del Valle en la Casa Rosada, simbolizando la relación con el Papa Francisco y la fe en decisiones clave.

El gobierno de Javier Milei en Argentina ha captado la atención pública debido a un evento inusual relacionado con la instalación de una estatua de la Virgen del Valle de Catamarca en la Casa Rosada. Esta imagen religiosa, que se encuentra en la capilla de la sede del gobierno, es notable por el manto que lleva bordada la representación del presidente argentino y del Papa Francisco. La Virgen del Valle se distingue por el bordado que representa el abrazo entre el Sumo Pontífice y Milei, el cual tuvo lugar durante la visita del presidente al Vaticano en febrero.

De acuerdo con información proporcionada por el medio argentino Perfil, la Virgen del Valle fue bendecida en una ceremonia celebrada a mediados de abril por el Obispo Luis Urbanc. Durante esta misa, que tuvo lugar en Catamarca, la imagen fue entregada al secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez. En su discurso, el Obispo Urbanc hizo un llamado a la oración, instando a que el presidente se encomendara a la Virgen para que pudiera tomar decisiones que beneficien al país. “Rezaremos para que, encomendándose a ella, pueda tomar las decisiones que tanta falta hacen para nuestra patria, que podamos superar los problemas, todas estas dificultades en las que vivimos, tantas inequidades”, manifestó el eclesiástico. Además, añadió: “Recemos nosotros por el Presidente, que él rece delante de esta imagen y piense que todos los argentinos tenemos una madre, la madre del cielo, y esta madre quiere tener a sus hijos bien y nosotros tenemos que ser intermediarios para que todos estemos bien”.

En el contexto de la relación entre Milei y el Papa Francisco, se ha producido un intercambio de declaraciones que ha generado interés. La semana pasada, el Papa Francisco expresó su preocupación por la represión que se desató durante una marcha en contra del veto a la reforma jubilatoria, afirmando que “en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta”. La reacción inicial de Milei ante estas declaraciones fue el silencio, y no utilizó su cuenta en la red social X para comentar sobre los comentarios del líder de la Iglesia Católica, algo que suele ser habitual en su comportamiento.

Sin embargo, Milei dejó entrever su descontento al compartir un mensaje del locutor Macu Mazzuca, que contenía un mensaje dirigido al Papa: “Pueden haber corruptos en el gobierno de Milei, que en cuanto se entera los echa a patadas y los manda a la Justicia. No fue el caso de Cristina con su propia conducta y la de sus funcionarios, le pueden avisar al papa Francisco”. Además, el presidente retuiteó publicaciones relacionadas con la gestión de Patricia Bullrich, quien ha sido la principal figura mencionada por Francisco en relación con los eventos ocurridos en las cercanías del Parlamento.

En conversaciones privadas, Milei ha manifestado la creencia de que el Papa Francisco podría visitar Argentina durante su mandato, aunque aún no se han realizado los trámites necesarios para facilitar su llegada. Por esta razón, el presidente optó por no responder de manera directa a las declaraciones del Papa, y su vocero, Manuel Adorni, intentó suavizar las tensiones entre ambas partes, afirmando: “Las palabras del Papa las respetamos, pero no tenemos por qué compartirlas”.