Wanda Nara expresa su enojo tras filtraciones sobre Mauro Icardi y la China Suárez

La novela de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando episodios. En la jornada de ayer, la conductora ofreció una entrevista improvisada al programa “LAM” donde abordó diversas cuestiones y expresó su enojo por las filtraciones de fotografías que mostraban a Eugenia “China” Suárez pasando las fiestas en la misma casa que Icardi, junto a sus hijas.



La propiedad en cuestión fue adquirida por Icardi hace unos meses. Aunque en las imágenes que circularon no se observó a la actriz junto a las hijas del futbolista, se hizo viral que Suárez llevó a las niñas a realizar compras en diferentes establecimientos. Este hecho provocó una fuerte reacción de Wanda Nara, quien reveló que no pudo comunicarse con sus hijas en ningún momento mientras estaban en el hogar que Mauro Icardi compró, lo que ella considera un gesto de “venganza”. Es importante señalar que Wanda había expresado anteriormente su deseo de radicarse en esa casa en un futuro.

Detalles de la residencia de Mauro Icardi

La China Suárez se tomó fotografías en la vivienda, pero se mostró separada de la familia. Durante la emisión de “LAM”, el conductor Ángel de Brito proporcionó detalles sobre la residencia ubicada en el barrio de Nordelta, donde el jugador del Galatasaray habría alojado a su nueva pareja. Según de Brito, la casa cuenta con “una espectacular vista panorámica hacia el lago central, sobre un lote de 5.225 metros, con 750 metros cubiertos y 115 descubiertos, y la mejor orientación norte”.

Además, el periodista destacó que la propiedad incluye “una imponente máster suite con escritorio y doble vestidor, así como un baño con un gran jacuzzi compartimentado”. Entre otros aspectos que incrementan su valor a más de tres millones de dólares, la nueva casa de Mauro Icardi dispone de “un hall de distribución y tres grandes suites con terrazas hacia el lago, una galería abierta que recorre todo el largo de la casa, un gran jardín con 100 metros lineales de costa, una piscina, un garaje para dos autos y una pérgola para dos autos más”. También se mencionó la construcción de un espacio para huéspedes en la parte superior del área destinada a los vehículos.

El reclamo de Wanda Nara

Al referirse a la pareja de Mauro Icardi, Wanda Nara evitó mencionar su nombre, marcando una distancia respecto a la mujer que considera responsable de su situación actual. Sin embargo, dejó claro que lo que más le molesta es la falta de sinceridad por parte de Icardi.

Wanda afirmó: “Tengo grabada esa charla, donde él niega absolutamente haber pasado Navidad con esta mujer (refiriéndose a la China), niega absolutamente que las nenas la conozcan, me niega que está de novio y me niega que está en pareja”. La empresaria también subrayó que no le exige explicaciones, pero sí desea que haya franqueza frente a sus hijas: “Que no les mienta porque su chofer me hizo llegar que están viviendo todos juntos en esa casa”.