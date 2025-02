Zendaya en conversaciones para unirse al elenco de voces de Shrek 5, según rumores de insiders

Zendaya, reconocida por su destacada carrera en Hollywood, podría unirse a la famosa saga de Shrek en su próxima entrega animada. La actriz, que ha brillado en producciones como Euphoria, Duna y Spider-Man, está en conversaciones para interpretar un papel en Shrek 5, específicamente como la hija de Shrek y Fiona. Esta información fue revelada por el insider My Time To Shine Hello, quien es conocido por sus precisas filtraciones en la industria del entretenimiento.

Detalles sobre el nuevo proyecto

Los reportes indican que Zendaya podría unirse al elenco de voces de la nueva entrega de la saga, que ha sido esperada por los fanáticos desde el lanzamiento de Shrek Forever After en 2010. Aunque la participación de Zendaya podría ser en un papel menor, su inclusión sería significativa, dado su estatus como una de las actrices más cotizadas del momento.

Expectativas de la franquicia

La saga de Shrek ha sido un pilar en la animación, y su regreso ha generado gran entusiasmo. Recientemente, el director Chris Meledandri confirmó que la quinta entrega está en desarrollo, con la intención de reunir al elenco original, que incluye a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. La posible incorporación de Zendaya podría aportar un nuevo atractivo a la película, ofreciendo un enfoque fresco a la historia de la icónica familia de ogros.

Experiencia de Zendaya en el doblaje

La incursión de Zendaya en el mundo de la animación no sería una sorpresa, ya que ha demostrado su versatilidad como actriz. Su experiencia previa en el doblaje, como se evidenció en Smallfoot (2018), resalta su capacidad para dar vida a personajes animados. Esto podría ser un factor determinante en su posible papel en Shrek 5, donde se espera que su talento brinde una nueva dimensión al personaje que interpretará.

Reacción de los fanáticos

La noticia de que Zendaya podría unirse a la franquicia ha generado un gran revuelo entre los seguidores de Shrek y de la propia actriz. La combinación de su popularidad y el regreso de los actores originales promete hacer de esta nueva entrega un evento muy esperado en el cine animado. Aunque DreamWorks no ha confirmado oficialmente la participación de Zendaya, el interés y la especulación continúan creciendo en la comunidad de fanáticos.