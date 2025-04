Carlos Alcaraz se corona en Montecarlo tras un inicio complicado y una lesión de Musetti

La temporada de Carlos Alcaraz ha estado marcada por altibajos. Tras una frustrante gira norteamericana en los Masters 1000 de Miami e Indian Wells, llegó a Montecarlo con más dudas que certezas, pero con la esperanza de revertir su situación actual. La alegría para el tenista español llegó al conquistar el título del Principado de Mónaco, tras vencer en la final a Lorenzo Musetti con un marcador de 3-6, 6-1 y 6-0.



Desarrollo del partido

A pesar de que Carlos Alcaraz comenzó el encuentro con un quiebre a su favor en el primer set, Musetti se recuperó rápidamente y dominó el juego durante todo el parcial, mostrando una distribución de golpes excepcional que le permitió aprovechar las imprecisiones del murciano. Sin embargo, en la segunda manga, Lorenzo Musetti sufrió una lesión en su pierna derecha, lo que afectó su movilidad y facilitó el camino a Alcaraz para llevarse la victoria y coronarse por primera vez en el Masters 1000 de Montecarlo.

Impacto del triunfo

Con este título, Carlos Alcaraz mejora su balance a 6-1 en finales de Masters 1000. Además, este triunfo le proporciona una gran motivación para los torneos futuros, especialmente después de las críticas que recibió en las semanas anteriores por su bajo rendimiento en las pistas. A raíz de esta victoria, su cuenta bancaria también se vio beneficiada, ya que obtuvo una ganancia de 946.610 euros.

Posición en el ranking

En la clasificación de la Race to Turín (ATP Finals), Alcaraz se posiciona como líder con 2.410 puntos. Dado que el año anterior no participó en el Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz se beneficia al obtener la totalidad de los puntos que otorga el torneo, lo que le permitirá avanzar significativamente en el ranking. A partir del lunes, se espera que el español ocupe el segundo lugar en la clasificación ATP con un total de 7.720 puntos, solo por detrás de Jannik Sinner, quien lidera con 9.930 puntos tras perder 400 puntos al no defender las semifinales de 2024.

Situación de Lorenzo Musetti

Después de la final en el Masters 1000 de Montecarlo, el ATP 500 de Barcelona comenzará el lunes, donde Carlos Alcaraz debutará frente a un tenista proveniente de la clasificación, con la oportunidad de seguir sumando puntos, ya que no defiende unidades del año pasado debido a que no participó por problemas en su antebrazo derecho. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es la situación de Lorenzo Musetti, quien terminó el partido con un fuerte dolor muscular en su pierna derecha. Durante el encuentro, tuvo que solicitar la asistencia del entrenador para recibir un masaje y un medicamento que le permitiera finalizar el partido. Posteriormente, Musetti decidió retirarse del Conde de Godó debido a su lesión y será reemplazado por un ‘lucky loser’.