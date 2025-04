Mariana Derderián reflexiona sobre su crecimiento personal y aleja a quienes “existen” en su vida

La actriz Mariana Derderián ha estado enfocándose en su desarrollo personal tras atravesar momentos conmovedores en su vida. Lejos de la atención mediática y las controversias, ha utilizado las redes sociales como una plataforma para compartir su proceso de crecimiento, publicando reflexiones sobre su vida y entorno.

Reflexiones sobre el entorno personal

Recientemente, Mariana Derderián lanzó un mensaje significativo en el que abordó la importancia de seleccionar cuidadosamente a las personas que nos rodean. En su publicación, expresó: “Vivir v/s existir. A veces, la vida te invita a tomar una pinza y depilarte a ciertas personas… Así que cree 2 grandes grupos”. Este mensaje fue acompañado de una imagen de la actriz en un entorno natural, lo que refuerza su conexión con el crecimiento personal.

Tipos de personas en la vida

En su análisis, Derderián se refirió a dos categorías de personas: aquellas que realmente “viven” y aquellas que simplemente “existen”. Sobre las personas que “viven”, comentó que son individuos caracterizados por la empatía y la profundidad. Según sus palabras, “Son autocríticas, reconocen sus errores, los enfrentan, los asumen, hay valentía, sensatez y honestidad, buscan crecer y no evitar. Dan la cara y son de verdad”. Este tipo de personas son las que ha decidido tener en su vida.

Por otro lado, Mariana Derderián describió a aquellos que “existen” como personas que aparentan ser auténticas, pero que en realidad son vacías. Ella los calificó como “gente de cartón, que presume ser de verdad. Gente vacía. Y ojo que el vacío, paradójicamente, es tremendamente pesado”. Este contraste entre los dos tipos de personas refleja su deseo de rodearse de individuos que aporten valor a su vida.

Decisión de no participar en un programa

En otro contexto, Mariana Derderián decidió no participar en el programa “Podemos Hablar” debido a una supuesta molestia que le causó la promoción del programa, que se realizó incluso antes de un partido de la selección de fútbol. A pesar de las disculpas ofrecidas por la conductora Diana Bolocco, Derderián mantuvo su decisión de no asistir. Bolocco comentó: “Esta noche debiese haber estado con nosotros nuestra querida amiga Mariana Derderián pero lamentablemente ella se sintió herida y molesta por el tono de la pieza promocional que anunciaba su presencia, y por este motivo no quiso venir esta noche…te reiteramos nuestras disculpas y desde acá te envío un abrazo y un beso muy grande”.

La situación refleja la sensibilidad de Mariana Derderián ante la forma en que se presenta su imagen y su deseo de mantener un entorno que respete su bienestar emocional.