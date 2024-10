Carlos Sainz expresa su decepción tras un gran desempeño en el Gran Premio de Austin

Carlos Sainz tuvo un destacado desempeño en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Ferrari logró un importante 1-2 en la clasificación, gracias a la victoria de Charles Leclerc. Sin embargo, el piloto español expresó su decepción por no haber podido capitalizar su buen rendimiento en la carrera, aunque se muestra optimista de cara a las últimas cinco competencias de la temporada 2024.



Desempeño en el Gran Premio de Estados Unidos

Carlos Sainz comenzó la carrera en el Circuito de las Américas desde la tercera posición. Durante la primera curva, logró evitar el enfrentamiento entre Max Verstappen y Lando Norris, manteniéndose en su lugar. Desde el inicio, el ritmo de la Ferrari del corredor madrileño fue fuerte, destacándose en una intensa batalla con su compañero de equipo. A pesar de realizar un adelantamiento limpio, las fallas en su unidad de potencia le impidieron alcanzar la victoria. Aunque Sainz se mostró satisfecho por el 1-2 de la Scuderia, no pudo ocultar su frustración por no haber podido aprovechar su buen nivel de carrera.

Frustraciones y análisis de la carrera

Carlos Sainz finalizó la carrera en segundo lugar. En su análisis posterior, comentó: “Un poco decepcionado por lo que podría haber sido, porque obviamente yendo tan rápido, eres tú el que quiere ganar la carrera”. Además, mencionó que experimentó problemas con el motor, lo que le costó varios segundos y le impidió superar a Max Verstappen, a pesar de sus intentos. Sainz destacó que, tras resolver las fallas, “era el más rápido con el neumático duro”, pero el tiempo perdido en el primer stint fue determinante.

Esperanzas para el futuro

El piloto español lamentó no haber podido conseguir la victoria en Austin, considerando que esta era una de sus mejores oportunidades para celebrar nuevamente con Ferrari. Sin embargo, mantiene la esperanza de lograr su última victoria antes de finalizar su etapa con la escudería de Maranello y comenzar su nuevo camino en Williams.

Puntos extra y oportunidades futuras

Sainz también sumó puntos adicionales al finalizar en segundo lugar en la carrera sprint. En sus declaraciones, expresó: “Espero que haya más oportunidades para ganar, porque obviamente esta me parece que era una de las mejores oportunidades del año para ganar una carrera antes de irme de Ferrari y, por eso, hoy no me veis igual tan contento, pero sí. Si hay más oportunidades, intentaré aprovecharlo”.

Carlos Sainz se prepara para las últimas carreras de la temporada con la determinación de aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente.