Carlos Tevez brilla en un partido de leyendas junto a íconos del fútbol mundial en Seúl

En Seúl, Corea del Sur, la empresa Nexon llevó a cabo un evento de gran magnitud que reunió a destacadas figuras del fútbol mundial. Uno de los invitados más relevantes de Sudamérica fue Carlos Tevez. Este evento no consistió en un partido tradicional de 11 contra 11, sino que se desarrolló a través de una serie de juegos que involucraron tanto ataques como defensas. La actuación de Carlos Tevez en este evento ha sido objeto de interés, especialmente considerando los jugadores con los que compartió equipo y los que se encontraban en el equipo contrario.

Composición de los equipos

Carlos Tevez formó parte de un equipo compuesto por futbolistas de renombre en la historia del fútbol. Entre sus compañeros se encontraban Kaká, Didier Drogba, Michael Owen, Rivaldo, Thierry Henry, Alessandro del Piero, Diego Forlán, Eden Hazard, Luis Figo y Marouane Fellaini. En este contexto, Tevez tuvo que enfrentarse a una serie de defensores que han sido considerados entre los mejores del mundo, como Ricardo Carvalho, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Yaya Touré, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Carles Puyol, Leonardo Bonucci, John Riise y Adilson. El arquero del equipo defensor fue Edwin Van der Sar. Además, Carlos Tevez tuvo la oportunidad de cruzarse con su antiguo compañero de selección, Javier Mascherano.

Desempeño en el evento

A pesar de las expectativas, Carlos Tevez no logró convertir en las dos oportunidades que tuvo para marcar. El equipo defensor se alzó como el ganador de la jornada. El evento se llevó a cabo en un estadio lleno, lo que contribuyó a la atmósfera festiva. Además de los partidos, se realizaron diferentes juegos que incluyeron lanzamientos de tiro libre, tanto con barrera como sin ella.

Críticas a la gestión de Riquelme

Recientemente, Carlos Tevez también fue noticia por sus críticas hacia la gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca Juniors. En sus declaraciones, Tevez expresó: “Uno no ve bien al club, entonces es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que nadie se sienta ofendido, porque no es bueno estar desde ese lado“.

El exfutbolista del Manchester City continuó diciendo: “Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba duro cuando nosotros no hacíamos un buen papel en la Libertadores, no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso. No me gustaría opinar; más, siendo hincha de Boca”. La situación ha generado especulaciones sobre si Riquelme responderá a las críticas de Tevez.