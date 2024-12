Los Tifosi despiden a Carlos Sainz con emotiva carta tras su salida de Ferrari

Carlos Sainz finalizó su etapa con Ferrari tras el Gran Premio de Abu Dabi, donde corrió su última carrera con la Scuderia. A partir de ese momento, comenzó su transición hacia Williams, participando de manera extraoficial en las pruebas del FW46 durante los test de postemporada. A pesar de que su contrato con Ferrari se extiende hasta el último día del año, los aficionados de la escudería, conocidos como Tifosi, han expresado su gratitud hacia el piloto madrileño en una emotiva carta de despedida.



Despedida de los Tifosi

Después de cuatro temporadas defendiendo los colores de Ferrari, Carlos Sainz se despide del equipo, que lo reemplazará por el reconocido piloto Lewis Hamilton para el campeonato de 2025. Durante su tiempo en la Scuderia, Sainz dejó una huella significativa, siendo reconocido por sus compañeros y el personal del equipo, quienes le obsequiaron el monoplaza que utilizó en su primera victoria con Ferrari en Silverstone en 2022. Sin embargo, el adiós más emotivo llegó de parte de los Tifosi, quienes se unieron para agradecerle por su dedicación y esfuerzo.

Palabras de agradecimiento

Los fanáticos de Ferrari expresaron su aprecio en una carta que decía: “Querido Carlos Sainz, después de cuatro años juntos, es difícil encontrar las palabras para expresar lo agradecidos que estamos contigo. Eres un embajador extraordinario del Cavallino Rampante, enseñando al mundo lo que significa luchar con corazón y determinación. Gracias por todas tus victorias de rojo, especialmente Singapur 2023. Solo una luz roja en una temporada triste. Te deseamos lo mejor para continuar tu gran carrera y conseguir excelentes resultados. Estamos firmemente convencidos de que esto no es un adiós, sino un hasta luego”.

Reconocimiento de la comunidad de la F1

La salida de Sainz de Ferrari no fue motivo de reproches, ya que su desempeño fue valorado positivamente. James Hinchcliffe, ex piloto de Indycar y actual analista de Fórmula 1, destacó que Sainz tuvo un rendimiento notable durante la temporada 2024. Hinchcliffe comentó: “Su rendimiento a lo largo del año en su conjunto fue tremendamente impresionante. Puedes mirar las estadísticas y comparar poles, podios y puntos, pero lo que me impresionó fue la actitud y el enfoque de Sainz dadas las circunstancias tan difíciles a las que se enfrentó esta temporada. Sainz no hizo nada malo para merecer la pérdida de su asiento, más allá de no ser Hamilton”.

Este reconocimiento subraya la calidad del trabajo de Sainz en Ferrari, a pesar de la llegada de un piloto de la talla de Hamilton, quien es considerado uno de los mejores en la historia de la Fórmula 1.