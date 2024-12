Michelle Carvalho revela por qué no asistirá a la Gala del Festival de Viña 2025

Michelle Carvalho ha anunciado que no participará en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, a pesar de haber recibido una invitación. La modelo brasileña compartió esta información a través de sus historias en Instagram, donde interactuó con sus seguidores y respondió a diversas preguntas sobre su participación en el evento.

Invitación y decisión de no asistir

Durante la sesión de preguntas, uno de sus seguidores indagó si había sido invitada a formar parte de la gala del prestigioso certamen viñamarino que se celebrará en febrero del próximo año. Michelle confirmó: “Sí, sí me invitaron pero no asistiré. Estoy agradecida de Mega que me invitó y me consideró para el docureality que están preparando, pero lastimosamente tuve que rechazar. Espero que todo salga lindo”. Esta declaración subraya su agradecimiento hacia la cadena Mega por la invitación, aunque su decisión de no asistir ya estaba tomada.

Razones detrás de su decisión

Al ser cuestionada sobre las razones que la llevaron a rechazar la invitación, Michelle Carvalho explicó: “Actualmente tengo la fortuna de poder elegir con quién trabajar y a qué evento asistir”. Esta afirmación indica que la modelo se encuentra en una posición profesional que le permite tomar decisiones sobre su agenda y compromisos laborales.

Además, aclaró que la decisión de no participar en el docureality de Mega se debió a que su agenda no le permitía cumplir con dicho compromiso: “Como lo mencioné, no quisimos tomar el ofrecimiento del docureality de Mega ya que por agenda se me era imposible cumplir con ese compromiso”.

Relación con Chilevisión

Otro seguidor preguntó si su decisión de no asistir a la gala estaba relacionada con su contrato con Chilevisión. Michelle Carvalho desmintió esta suposición, afirmando: “No, ya estamos liberados del contrato con ellos. De hecho, es probable que haga algo con CHV, pero será muy puntual, muy específico”. Esta aclaración sugiere que su relación con Chilevisión no influye en su decisión de no participar en el evento de Viña del Mar.