Claudio Bertoni explora el erotismo y la memoria en su nueva novela reflexiva

Sexo, memoria y el momento presente

Claudio Bertoni es un autor que ha manifestado su amor de manera apasionada a través de diversos formatos y soportes creativos. Su obra se caracteriza por una profunda conexión con el cuerpo, las caricias, el erotismo y el sexo. Bertoni se presenta como un artista carnal, donde los elementos físicos como las lenguas, las succiones y la transpiración se convierten en misterios que buscan ser (re)descubiertos.

En un contexto donde la virtualidad predomina, su enfoque puede resultar impactante, especialmente para aquellos con mentalidades más conservadoras. En una época donde los temas se abordan con gran sensibilidad, la carnalidad que Bertoni expresa puede ser percibida como provocativa. Sin embargo, esta “animalidad” vital que emana de su trabajo se dirige hacia lo primigenio, presentando sus ideas de forma clara y directa, sin ambigüedades ni engaños, como si se tratara de juegos con “reglas” bien definidas.

Memoria

Además de su interés por el sexo, Bertoni muestra una notable obsesión por la memoria, enfocándose en aquella que busca conservar momentos amorosos, eróticos y sexuales. Una parte significativa de su trabajo fotográfico, que incluye algunas de las mejores imágenes de desnudo en Chile, se centra en la retención y rememoración de encuentros sexuales, así como en la representación de musas y parejas. Su destacada exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes es un claro ejemplo de esta búsqueda, donde las imágenes revelan o sugieren momentos posteriores al orgasmo.

Bertoni también captura en su obra fotografías y textos que evocan encuentros que nunca se concretaron, deseos prohibidos que permanecieron en la esfera de lo no realizado. Este aspecto de su trabajo refleja cómo la cultura establece un marco de convivencia que permite ciertas interacciones mientras proscribe otras.

En sus palabras: “Hay que sacarse capas y capas antes de proseguir no hay que olvidar que una novela es un descenso a las entrañas del ser en este caso las cavernas de una mujer y su choza en Cambridge” (p. 76).

Novela

El libro titulado Novela se compone de una serie de textos breves que pueden ser interpretados como recuerdos o deseos, ya sean presentes o pasados, escritos en prosa continua sin puntuación o en forma poética. Lo fundamental en esta obra es el diálogo entre los textos, que no se presentan como una narrativa lineal ni como secuencias cronológicas, ya que no siempre están alineados temporalmente ni forman parte de una misma historia.

El protagonista de Novela busca en su memoria, en sus necesidades de afecto, contacto, caricias y sexo, expresando también sus miedos, como el temor al abandono y a la vejez, así como su sufrimiento. A través de escenas cotidianas, la obra indaga de manera sensible en los significados de la vida.

Bertoni escribe: “No podemos vivir sin transar sin mentir un poco sin acomodar sicológicamente nuestra carga de inseguridad e indefensión la verdad os hará libres dice la Biblia / os hará mierda digo yo.” (p. 27).

La obra Novela de Claudio Bertoni presenta una lectura que puede ser tanto fluida como compleja, lo que se ve acentuado por los diversos estilos de escritura que contiene. Esta variedad es parte de su riqueza, permitiendo al lector (re)descubrir un protagonista que, al hablar de lo cotidiano, revela una complejidad intrínseca.

Bertoni aborda, a través de escenas que a menudo parecen simples, la complejidad de los deseos, la memoria, las fragilidades y los miedos ocultos que acechan al ser humano. Novela profundiza en estos temas al presentar escenas que, aunque dispersas, van adquiriendo peso y sentido a medida que avanza la lectura, desafiando e interpelando al lector.

La portada de Novela, de Claudio Bertoni, fue publicada por Overol E.I.R.L. en mayo de 2023 en Santiago de Chile.