Conflicto en Colo Colo: ¿qué hay detrás de la tensión entre jugadores y Aníbal Mosa?

En los últimos días, el plantel de Colo Colo ha estado inmerso en un intenso conflicto con la dirigencia de Blanco y Negro y su presidente, Aníbal Mosa. Esta controversia se originó a raíz de discrepancias en relación a los premios acordados por los logros de la temporada 2024. Sin embargo, según lo publicado por El Mercurio, la insatisfacción de los jugadores no se limita únicamente a este aspecto, sino que también está relacionada con el exceso de protagonismo del timonel albos y la gestión del fallido fichaje de Claudio Bravo, así como la forma en que se comunicaron las novedades a los futbolistas.

Declaraciones de Aníbal Mosa

En este contexto, Aníbal Mosa se pronunció sobre la situación durante un evento que celebró el centenario del club, donde se presentó la lista de actividades programadas para conmemorar los 100 años de historia de Colo Colo. Durante la actividad, que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, se notó la ausencia de los jugadores del club, lo que generó aún más especulaciones sobre el conflicto.

Mosa respondió a las preguntas de la prensa, afirmando: “Los temas que tienen que ver con el interior (del club) y temas de contrato, no me gusta ventilarlos por la prensa. Eso se va a conversar con quien y cuando corresponda”. Además, añadió: “Estos temas prefiero comentarlos, analizarlos y resolverlos de forma privada”.

Descanso para los jugadores

En relación a la decisión del director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, de otorgar un periodo de descanso a sus jugadores hasta después de Año Nuevo, Mosa explicó que “los jugadores están de vacaciones. El entrenador conversó conmigo de la posibilidad (de darle libre nueve días), porque iban a salir sobre todo los extranjeros entre Navidad y Año Nuevo, entonces me preguntó qué me parecía que le diéramos estos días de descanso, además que vamos a tener un año muy exigente. Yo le dije que me parecía bien”.

Este conflicto y las declaraciones de Mosa reflejan la tensión actual en el club, que se encuentra en un momento crucial de su historia, justo cuando se preparan para celebrar su centenario.